Гильерме: Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" высказался о нападающих соперника.- Все к лучшему. Дзюба - отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.- Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.