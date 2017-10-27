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Гильерме: Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" высказался о нападающих соперника.

- Дзюба мог оказаться в "Локо", но не оказался.

- Все к лучшему. Дзюба - отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

- Кого больше опасаетесь - Дзюбу или Кокорина?

- Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.

СЭ
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 07:10
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