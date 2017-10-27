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Владислав Игнатьев: "Зенит" можно и нужно обыгрывать

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался относительно предстоящего матча 15-го чемпионата России с "Зенитом".

— "Локомотив" обыграл всех прямых конкурентов, остался только "Зенит". Ожидаете продолжить серию и с питерцами?

— Считаю, что каждому, кто выйдет на поле в Санкт-Петербурге, нужно выложиться по максимуму и показать свой лучший футбол. Потому что в матче с "Зенитом" будет очень много борьбы, потребуется действительно проявить характер. Выиграет тот, кто приложит максимум усилий.

— Не боитесь аргентинского десанта "Зенита"?

— Чего бояться, лучше уж тогда на поле не выходить! "Динамо-СПб" в Кубке смело играло с "Зенитом", тульский "Арсенал" приехал и выиграл 1:0. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Главное - не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать.

— Может быть, уже знаете сумму премиальных за победу в Питере?

— Даже если бы знал, не сказал бы, это все-таки личное. Ничего такого не объявляли. Да это и не главное. Сначала выиграй, а там уже все скажут, если надо будет (улыбается), – цитирует Игнатьева "Спорт день за днем".
Теги: Локомотив Зенит Игнатьев
Сегодня, 07:39
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