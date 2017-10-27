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Валерий Карпин: не приветствую отделение Каталонии - без Испании у них не было бы доходов

Бывший главный тренер "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин высказался относительно возможного отделения Каталонии от Испании.

"Не приветствую отделение. Прежде чем Каталония стала развитым регионом, Испания вложила в нее много денег, подняла индустрию. Теперь с доходов надо платить налоги, а как иначе? Без Испании не было бы и доходов.

Если так рассуждать, давайте завтра отделится Бурятия, Томская область, Татарстан, кто там еще? Что это будет за федерация? Или я, допустим, куплю гектар земли, и скажу: отделяюсь. Ну, ерунда же, – цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин
Сегодня, 08:16
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