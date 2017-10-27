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Данил Кленкин: сыграем со "Спартаком", ничего страшного

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Кленкин рассказал о настрое на матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака".

"В этом розыгрыше Кубка было много неожиданных результатов, но в том, что "Спартак" московский победит нальчан, не сомневался. Поэтому изначально понимал, что мы попадем на действующего чемпиона страны. Если честно, нисколько не расстраивает, что у нас самая сложная сетка в Кубке. Тем интереснее.

Сыграем со "Спартаком", ничего страшного. Предыдущие две игры против команд премьер-лиги мы выиграли, аналогично будем настраиваться и на красно-белых", – цитирует Кленкина официальный сайт "Крыльев".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 08:25
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