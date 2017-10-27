Александр Максименко: пойти по пути Митрюшкина? Сегодня я игрок "Спартака"

19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко после кубковой встречи с нальчикским "Спартаком" рассказал о дальнейших планах в карьере.– Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.– Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров – Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.– Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.– У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок "Спартака" и буду делать все от себя зависящее для красно-белых.