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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Максименко: пойти по пути Митрюшкина? Сегодня я игрок "Спартака"
19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко после кубковой встречи с нальчикским "Спартаком" рассказал о дальнейших планах в карьере.
– Почему Игорь Акинфеев столько лет является номером один?
– Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.
– Вы дебютировали за основной состав команды в Кубке страны. Что дальше? Каковы ваши перспективы в "Спартаке" при здоровых Селихове и Реброве?
– Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров – Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.
– А вы не устанавливали для себя какой-то дедлайн? Допустим, если до 20 лет не пробьюсь в основу, попрошу отпустить меня в аренду?
– Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.
– Антон Митрюшкин в вашем возрасте – в 19 лет – покинул "Спартак" и подписал контракт с швейцарским "Сьоном". Как вам такой вариант развития карьеры?
– У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок "Спартака" и буду делать все от себя зависящее для красно-белых.
СЭ
– Почему Игорь Акинфеев столько лет является номером один?
– Секрет заключается в его упорной работе. Он же встал в ворота в 17 лет. У него огромнейший опыт за плечами. На сегодняшний день Акинфеев закономерно является первым номером в России. Это даже не обсуждается.
– Вы дебютировали за основной состав команды в Кубке страны. Что дальше? Каковы ваши перспективы в "Спартаке" при здоровых Селихове и Реброве?
– Считаю, мне ни в коем случае нельзя останавливаться в развитии. Надо работать дальше и перенимать полезные вещи у более опытных и мастеровитых партнеров – Сани Селихова и Артема Реброва. Работать до седьмого пота. А там уже посмотрим, как сложится.
– А вы не устанавливали для себя какой-то дедлайн? Допустим, если до 20 лет не пробьюсь в основу, попрошу отпустить меня в аренду?
– Нет, об этом я не думаю. Так далеко не заглядываю. Сейчас намерен выкладываться на тренировках и в матчах каждый день.
– Антон Митрюшкин в вашем возрасте – в 19 лет – покинул "Спартак" и подписал контракт с швейцарским "Сьоном". Как вам такой вариант развития карьеры?
– У каждого своя голова на плечах. Антоха решил сменить обстановку, уехал за границу. Видите, ему это помогло. Готов ли я продолжить карьеру за рубежом? Сейчас не могу сказать. Сегодня я игрок "Спартака" и буду делать все от себя зависящее для красно-белых.
СЭ
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