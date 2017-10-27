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Посол Аргентины: аргентинцы должны приезжать в Россию на ЧМ без страха

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио рассказал фанатам об уровне безопасности на чемпионате мира-2018 в России. Напомним, на прошлой неделе организация "Исламское государство", которая запрещена в России, выступила с угрозами устроить теракты на ЧМ-2018.

"Не сомневаюсь, что российское правительство и Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на чемпионате мира. Я бы хотел призвать всех к спокойствию и попросить людей, которые приедут со всего мира, чтобы не создавали проблем. Цель пропаганды боевиков - испугать людей, но все аргентинцы, которые собираются приехать, должны приезжать в Россию на чемпионат мира без страха.

Я повторяю, что российское правительство гарантирует самый безопасный чемпионат мира, где люди могут не беспокоиться о своей безопасности. В России был Кубок конфедераций-2017, и все прошло хорошо. Я очень оптимистичен, так как правительство предпринимает необходимые меры, чтобы все прошло гладко", - цитирует Лагорио "СЭ" со ссылкой на ESPN.
Сегодня, 09:52
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