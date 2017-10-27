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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Педро Роша: остается играть так, чтобы доказать, что я стою заплаченных за меня денег
Нападающий "Спартака" Педро Роша прокомментировал свой первый гол за красно-белых в ворота "Урала". Также бразильца не смущает тот факт, что изначально "Спартак" хотел приобрести не его, а партнера по "Гремио" Луана.
"Нет, нисколько не смутило. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. "Спартак" поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно.
Отмечаю забитые мячи из-за отца. Как я уже сказал, он записывает все мои голы в тетрадь. Вот я и показал, что нужно добавить ещё один.
Нет давления, что за меня заплатили 12 миллионов евро. У каждого футболиста своя цена. Если "Спартак" заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остаётся играть так, чтобы доказать всем, я этих денег стою", - цитирует Рошу "Советский спорт".
"Нет, нисколько не смутило. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. "Спартак" поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно.
Отмечаю забитые мячи из-за отца. Как я уже сказал, он записывает все мои голы в тетрадь. Вот я и показал, что нужно добавить ещё один.
Нет давления, что за меня заплатили 12 миллионов евро. У каждого футболиста своя цена. Если "Спартак" заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остаётся играть так, чтобы доказать всем, я этих денег стою", - цитирует Рошу "Советский спорт".
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