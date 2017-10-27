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Педро Роша: остается играть так, чтобы доказать, что я стою заплаченных за меня денег

Нападающий "Спартака" Педро Роша прокомментировал свой первый гол за красно-белых в ворота "Урала". Также бразильца не смущает тот факт, что изначально "Спартак" хотел приобрести не его, а партнера по "Гремио" Луана.

"Нет, нисколько не смутило. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. "Спартак" поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно.

Отмечаю забитые мячи из-за отца. Как я уже сказал, он записывает все мои голы в тетрадь. Вот я и показал, что нужно добавить ещё один.

Нет давления, что за меня заплатили 12 миллионов евро. У каждого футболиста своя цена. Если "Спартак" заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остаётся играть так, чтобы доказать всем, я этих денег стою", - цитирует Рошу "Советский спорт".
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 09:59
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№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:32) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Алексей2010
Думаю, раскроется у нас. Не всё сразу.

В идеале это уход Промеса (а он все равно уйдет), и Роша станет новым лидером команды.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ща придут бомжи и расскажут, сколько ты стоишь. Они умные, придурки.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю, раскроется у нас. Не всё сразу.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, пока плохо получается. Ни мысли, ни бразильской техники. Бьёт во вратаря из любых положений, а это трудно излечивается.

Плюс один - старательность, помноженная на трудолюбие.
Регистрация: 30.11.2013
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