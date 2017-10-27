Зинедин Зидан: мы были терпеливыми и сумели забить, игрой доволен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Фуэнлабрада" (2:0)."Вальехо не может быть доволен своим удалением, но он провел серьезный матч. Такое бывает. Пусть его удалили, но судить я буду по его игре в целом.Нам удалось не пропустить в свои ворота, мы были терпеливыми и сумели забить. Наши игроки провели отличный матч, мы довольны", - цитирует Зидана Football Espana.