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Зинедин Зидан: мы были терпеливыми и сумели забить, игрой доволен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Фуэнлабрада" (2:0).

"Вальехо не может быть доволен своим удалением, но он провел серьезный матч. Такое бывает. Пусть его удалили, но судить я буду по его игре в целом.

Нам удалось не пропустить в свои ворота, мы были терпеливыми и сумели забить. Наши игроки провели отличный матч, мы довольны", - цитирует Зидана Football Espana.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 10:05
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