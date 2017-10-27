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Сборная Испании на ЧМ-2018 будет базироваться на базе "Краснодара"

Сборная Испании во время чемпионата мира 2018 года в России будет базироваться в Краснодаре, информирует Marca. "красная фурия" разместится на базе ФК "Краснодар".

Испанская делегация находилась в России в течение недели, за это время были улажены последние детали, связанные с товарищеским матчем 14 ноября в Санкт-Петербурге, также испанцы посетили Краснодар.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 10:21
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