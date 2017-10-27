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Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Территориальные дерби и встреча лидеров. Превью 15-го тура РФПЛ
Первый круг нынешнего чемпионата подходит к своему завершению. В заключительном его туре нам предстоит увидеть "кавказское", "уральское" и "республиканское" дерби, а также встречу лучших на данный момент команд Премьер-Лиги. Об этих, а также обо всех остальных матчах 15-го тура - в традиционном превью от Rusfootball.info.
Последний тур первого круга Премьер-Лиги стартует в Туле. ЦСКА ждет очень волнительный выезд, ведь зловещая статистика не сулит ничего хорошего. «Армейцы» ранее всегда обыгрывали «Арсенал», но мы-то знаем, что в этом сезоне команда Божовича безжалостно ломает все исторические тенденции. «Краснодар» и «Зенит» уже успели прочувствовать это на себе, проиграв «тулякам» с одинаковым счетом 0:1. Сможет ли столичный клуб избежать подобной участи? Без дисквалифицированного Вернблума сделать это будет сложнее, но не стоит забывать, что в общую группу вернулся Дзагоев. Да и к тому же подопечные Гончаренко вне зависимости от состава здорово играют в обороне и не пропускают в рамках чемпионата ровно два месяца.
«Арсенал» в последнее время тоже надежен в защите, но в прошлом туре у него случился самый настоящий провал. Находившийся на последнем месте «Анжи» смог заколотить в ворота Габулова целых три гола. Да, важно отметить, что два из них могли бы не случиться, если бы арбитр принял другие решения, но факт поражения уже не стереть. Спортивный директор «туляков» Андрей Рудаков, кстати говоря, выразил надежду на то, что во встрече с ЦСКА судейская бригада отработает более качественно. Помимо неудачного результата, поездка в Махачкалу принесла еще и травму одного из основных защитников клуба Стоппилы Сунзу. Его участие в предстоящем матче под большим вопросом. Впрочем, все остальные игроки, включая отбывшего дисквалификацию Чаушича, готовы выйти на поле и попытаться впервые в истории обыграть «армейцев».
27 октября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Вернблум
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Григалава, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес – Миланов, Натхо, Головин, Кучаев – Витиньо
Последние матчи: В П В В П / В Н Н В Н
Статистика личных встреч: 4 +0 =0 -4 2:10
Котировки: 5.06 - 3.37 - 1.80
Матчи прошлого сезона: 0:1, 0:3
Трансляция матча:
«Ростов» и «Спартак» те немногие клубы Премьер-Лиги, которые на этой неделе играли в 1/8 финала кубка. Результаты их игр получились разными – «красно-белые» прошли дальше, «желто-синие» вылетели из турнира. Причем, подопечным Кучука пришлось провести на поле два дополнительных тайма по 15 минут, а также поучаствовать в длительной и неутешительной серии пенальти. Успеть физически и эмоционально восстановиться к субботней встрече будет непросто. Но что может помочь «ростовчанам»? Например, воспоминания о том, что в последние три года они стабильно обыгрывают «Спартак» на своем поле. В свой чемпионский сезон столичный клуб и вовсе был разгромлен в Ростове-на-Дону со счетом 0:3.
Впрочем, сейчас форма обеих команд больше намекает на реванш «красно-белых», чем на продолжение тенденции. Подопечные Карреры вообще не проигрывают с 19 августа, когда их обыграл «Локомотив». И это несмотря на то, что ситуация с травмами все это время была ужасающей. Она, в общем-то, и сейчас не легче. Зобнин и Зе Луиш потихоньку возвращаются к работе, но в лазарете остаются Тимофеев, Тигиев, Ребров, Джано, Самедов и примкнувший к ним недавно Ещенко. У «Ростова» потерь значительно меньше, но зато они не менее значимые. В частности, до конца ноября вне игры будет Калачев, у которого повреждена лодыжка.
Интересно, что в субботнем матче сойдутся команды-антиподы с точки зрения некоторых статистических показателей. Дело в том, что «Спартак» в нынешнем сезоне чаще всех бьет по воротам соперника – в среднем 17,9 раз за игру. А «ростовчане», в свою очередь, меньше всех дают бить по своим воротам – в среднем ровно 9 раз за одну встречу. При этом столичный клуб является одним из лидеров по числу голов, забитых с игры, а подопечные Кучука одни из лучших в лиге по количеству мячей, пропущенных с игры – у них их всего 6 в 14-ти матчах. Чья статистика будет улучшена, а чья ухудшена? Узнаем в субботу.
28 октября, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Могилевец, Думбия – Дядюн
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Кутепов - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано
Последние матчи: П П П П Н / Н Н В В Н
Статистика личных встреч: 46 +9 =8 -29 48:83
Котировки: 3.04 - 3.01 - 2.57
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 0:1, 3:0
Трансляция матча:
В нынешнем туре очень много матчей, к которым можно применить термин «дерби». Один из них – в Перми. Эпитет к нему – «уральское». История встреч «Амкара» и «Урала» в Премьер-Лиге не столь большая, а потому намного интереснее посмотреть ее с самых истоков. В этом случае мы увидим, что команды провели между собой 15 матчей – ровно 5 из них выиграли «пермяки», еще 5 выиграли «екатеринбуржцы», и еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей при этом 15:15. Таким образом, мы видим полную статистическую идиллию, которая будет неминуемо нарушена в ближайшее воскресенье.
Очевидно, что игра пойдет на три результата, поскольку обе команды находятся в отличной форме. «Амкар» не проигрывает и не пропускает в Премьер-Лиге пять туров подряд. В кубке он тоже играет успешно и уже вышел в четвертьфинал. Правда, в среду ему пришлось провести на поле 120 минут, а это может оказать существенное влияние в предстоящем матче. Тем более что «Урал» нынче на ходу и не просто так занимает четвертое место. Показательно, что именно на подопечных Тарханова чаще всего фолят в чемпионате (в среднем 16,6 раз за игру) – это значит, что соперник за ними очень часто не успевает. К тому же подкрепляется это отличными действиями Годзюра, который делает в среднем 3,9 сейва за матч – больше только у Довбни.
Что касается вопросов по составам, то в «Амкаре» настали непростые времена. В списке травмированных на данный момент находятся Гасилин, Занев, Форбс, Комолов и Рязанцев. Каждый из этих игроков является важным элементом основной обоймы Гаджиева, а потому эти потери очень существенны. У «Урала» повреждения имеют Хозин, Манучарян и Портнягин, но вряд ли кто-то из них претендует на звание безоговорочного лидера. Получается, что с точки зрения кадров преимущество будет на стороне гостей, а мы ведь еще не забудем, что в «уральском дерби» сможет сыграть отбывший дисквалификацию Ароян.
29 октября, 11:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Гащенков, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
"Урал": Годзюр - Меркулов, Ароян, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: В В В Н Н / В В П В В
Статистика личных встреч: 8 +2 =2 -4 5:9
Котировки: 2.24 - 2.86 - 3.93
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
«Тосно» после двух основных таймов, двух дополнительных, серии пенальти и выхода в четвертьфинал кубка отправится в Химки, где сразится с «Динамо» в важнейшей встрече в борьбе за выживание. Парфенову нужно приложить все усилия, чтобы восстановить физические кондиции своих подопечных до приемлемого уровня. Все-таки задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге является для «тосненцев» приоритетной, а где набирать очки, как не в очном противостоянии со своим конкурентом. Любопытно, что в прошлом сезоне «Тосно» и «Динамо» встречались три раза – дважды в ФНЛ и один раз в кубке. Представителям Ленинградской области удалось дважды выиграть. В том числе, на выезде. При этом они забивали в каждом матче.
Интересно, смогут ли подопечные Парфенова и сейчас распечатать ворота Шунина. После прихода Хохлова «Динамо» еще не пропускало. Теперь «бело-голубые» более надежно играют в обороне и показывают более симпатичный футбол. Само собой, во многом это происходит на эмоциях, но, возможно, в данный момент ничего другого им и не нужно. Потери в составе столичного клуба минимальны. Под вопросом участие в предстоящей встрече Соу и Рыкова. У «Тосно», в общем, тоже ситуация некатастрофична, но отсутствие дисквалифицированного Дугалича и травмированного Полетановича будет не очень приятным фактором.
29 октября, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – Дугалич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Бечирай
"Тосно": Юрченко - Чернов, Кутин, Буйволов, Сухарев – Казаев, Карницкий, Марков, Мирзов – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: П Н П В Н / Н П В Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.03 - 3.20 - 4.09
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 0:1, 2:1
Трансляция матча:
Главный матч тура состоится в Санкт-Петербурге. Под закрытой крышей одноименного стадиона сразятся лидеры чемпионата. «Зенит» забуксовал в последних трех матчах, позволив «Локомотиву» догнать себя по очкам и обогнать по дополнительным показателям. Команда Манчини обладает более солидным набором игроков, но Семин показывает, что главнее большой трансферной кампании умение выжать максимум из имеющихся футболистов. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что «железнодорожники» ни по одному ключевому параметру не являются лидером и везде располагаются в районе 4-8 мест. Столичный клуб берет свое не за счет ярких индивидуальных действий, а за счет хорошо налаженной и сбалансированной командной игры. «Зенит» же больше делает акцент на способности отдельных игроков, которые иногда дают сбой.
Были опасения, что с «Локомотивом» из-за травм не смогут сыграть Лунев и Дриусси, но и российский вратарь, и аргентинский нападающий работали на этой неделе в общей группе, а потому они должны быть готовы выйти на поле. Собственно говоря, по индивидуальной программе занимается только очень давно не игравший Файзулин. Однако список потерь не ограничивается им одним, поскольку Паредес пропустит важнейший матч из-за перебора желтых карточек. Аналогичную дисквалификацию будет отбывать опорный полузащитник «Локо» Тарасов. Впрочем, у Семина хватает футболистов, которые могут с успехом сыграть на его позиции, а потому проблем с этим быть не должно. В остальном столичный клуб может рассчитывать на всех игроков, за исключением давно травмированных Чорлуки и Ари.
29 октября, 16:30, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Паредес – Тарасов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дзюба
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан – Эдер
Последние матчи: В В Н П Н / П В В П В
Статистика личных встреч: 44 +14 =19 -11 50:48
Котировки: 1.80 - 3.45 - 5.10
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:0
Трансляция матча:
«СКА-Хабаровск» практически полностью основным составом обыграл питерское «Динамо» в рамках 1/8 финала кубка. Теперь довольный и счастливый он отправляется в Краснодар, где в последнее время царят менее радужные настроения. Впрочем, о «быках» чуть позже. Пока что все внимание на «хабаровчан». Стоит напомнить, что они до сих пор не смогли ни разу победить на выезде, да и вообще забили лишь один гол. Подопечные Поддубского являются ярким примером домашней команды, которая добывает очки в гостях по большим праздникам. На сей раз ситуация для них осложнится большим количеством игроков, участие в матче которых находится под вопросом. Среди них Друзин, Габулов, Димидко и Баляйкин. У «Краснодара» сомнения касаются только Мартыновича, но это все мелочи по сравнению с последними результатами клуба.
Беспрецедентный случай в его истории – проиграны четыре встречи подряд. Тем не менее, Шалимов все еще остается на тренерском мостике, а Галицкий не спешит принимать судьбоносные решения. Хотя по многим показателям «быки» не выдерживают критики. Самый яркий из них – «Краснодар» больше всех в лиге владеет мячом (в среднем 58,6 процента за игру), точнее всех отдает передачи (83,3 процента), но при этом на его игроках фолят реже всего (10,5 раз за игру). То есть получается, что «горожане» делают все настолько медленно, что соперник очень часто успевает перестроиться и отобрать мяч без нарушения правил. Очень важно и то, что нападающие «быков» находятся в плохой форме – в среднем они попадают в створ чаще других команд (5,6 раз за матч), но зачастую им не хватает реализации в самый ответственный момент.
29 октября, 19:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Смолов
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Дедечко, Никифоров, Карасев – Маркович
Последние матчи: В П П П П / Н П В П Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.27 - 5.50 - 14.00
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
В понедельник в Премьер-Лиге будет день республиканских дерби. Первое из них состоится в Башкортостане. Мы все еще признаем, что в хоккее противостояние Уфы и Казани более статусное, но уже смело заявляем, что в футболе оно не менее зрелищное. В каждом матче друг с другом «Уфа» и «Рубин» обязательно забивают минимум по одному голу и дарят болельщикам полную гамму эмоций. В прошлом сезоне они выдали настоящие драматические спектакли. На «Нефтянике» «казанцы» вели с преимуществом в два мяча, затем позволили сопернику отыграться, потом снова вышли вперед после фантастического прохода Набиуллина, а в довершение всего Рыжиков отбил пенальти и не дал хозяевам спасти ничью. В ответной встрече первой свое слово сказала уже «Уфа», но «Рубин» смог проявить характер и благодаря дублю Цакташ вырвал победу. Хочется верить, что предстоящая игра будет не менее интригующей.
Любопытно, что на данный момент команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков, но при этом их текущая форма абсолютно разная. Подопечные Семака идут по чемпионскому графику в последних четырех турах – победа дома, ничья на выезде. Футболисты казанского клуба, в свою очередь, продолжают испытывать трудности, очень мало забывают, показывают не самый зрелищный футбол и терпят поражения от представителей ФНЛ. Бердыев пообещал, что в следующей игре ситуация исправится, но не стоит забывать, что «Уфа» работала в полноценном недельном графике, а «Рубин» среди недели играл на кубок и затратил определенное количество физических и эмоциональных сил.
Травмированных нет ни в той, ни в другой команде, но есть два игрока, которые не смогут сыграть в «зеленом дерби». Тумасян и Йокич перебрали желтых карточек и получили автоматическую дисквалификацию. При этом интересно, что словенский защитник свое четвертое предупреждение получил по ошибке – арбитр Сергей Куликов наказал Йокича в ситуации, когда фол совершил Сысуев. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов говорил, что клуб попытается оспорить это решение судьи, но ответа от экспертной комиссии на данный момент не последовало. Так что, придется Семаку вносить существенные изменения в линию обороны и находить варианты замены сразу двоих защитников.
30 октября, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: Тумасян, Йокич – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Живоглядов, Никитин, Сухов – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Сысуев, Кротов – Слай
"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Навас – Оздоев, Камболов, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: П В Н В Н / П П П В Н
Статистика личных встреч: 6 +0 =3 -3 7:11
Котировки: 2.99 - 2.87 - 2.73
Матчи прошлого сезона: 2:3, 1:2
Трансляция матча:
Еще одно дерби пройдет на Кавказе. Неделю назад «Анжи» удалось прервать свою безвыигрышную серию, и теперь он полон решимости продолжить победное шествие. Правда, проблемы с игрой в обороне у команды никуда не ушли – «махачкалинцы» все еще очень много пропускают. При этом они до сих пор ни разу не побеждали на выезде. «Ахмат» выступает чуть лучше с точки зрения набранных очков, но в трех последних он проиграл и скатился уже на 10-е место. Очевидно, от Кононова ждали более успешного результата по итогам первых 14-ти туров.
Интересно, что «Анжи» организует для болельщиков бесплатный выезд. Причем, вход на гостевую фанатскую трибуну будет также свободным. Грозненский клуб о своих поклонниках тоже не забывает, но иногда перегибает палку в вопросах приглашения людей на стадион. В частности, студенты из Грозного рассказали, что за неявку на «кавказское дерби» им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением. Безусловно, здорово, когда студентам выделяют бесплатные билеты, но вряд ли есть какая-либо польза от того, что их заставляют ходить на футбол.
30 октября, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Бериша, Лео Жаба – Мбенг
"Анжи": Лория - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Афонин, Хубулов, Маркелов – Прудников
Последние матчи: Н В П П П / П Н Н П В
Статистика личных встреч: 12 +4 =3 -5 12:16
Котировки: 1.71 - 3.70 - 5.40
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:1
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Арсенал" – ЦСКА
Последний тур первого круга Премьер-Лиги стартует в Туле. ЦСКА ждет очень волнительный выезд, ведь зловещая статистика не сулит ничего хорошего. «Армейцы» ранее всегда обыгрывали «Арсенал», но мы-то знаем, что в этом сезоне команда Божовича безжалостно ломает все исторические тенденции. «Краснодар» и «Зенит» уже успели прочувствовать это на себе, проиграв «тулякам» с одинаковым счетом 0:1. Сможет ли столичный клуб избежать подобной участи? Без дисквалифицированного Вернблума сделать это будет сложнее, но не стоит забывать, что в общую группу вернулся Дзагоев. Да и к тому же подопечные Гончаренко вне зависимости от состава здорово играют в обороне и не пропускают в рамках чемпионата ровно два месяца.
«Арсенал» в последнее время тоже надежен в защите, но в прошлом туре у него случился самый настоящий провал. Находившийся на последнем месте «Анжи» смог заколотить в ворота Габулова целых три гола. Да, важно отметить, что два из них могли бы не случиться, если бы арбитр принял другие решения, но факт поражения уже не стереть. Спортивный директор «туляков» Андрей Рудаков, кстати говоря, выразил надежду на то, что во встрече с ЦСКА судейская бригада отработает более качественно. Помимо неудачного результата, поездка в Махачкалу принесла еще и травму одного из основных защитников клуба Стоппилы Сунзу. Его участие в предстоящем матче под большим вопросом. Впрочем, все остальные игроки, включая отбывшего дисквалификацию Чаушича, готовы выйти на поле и попытаться впервые в истории обыграть «армейцев».
27 октября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Вернблум
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Григалава, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес – Миланов, Натхо, Головин, Кучаев – Витиньо
Последние матчи: В П В В П / В Н Н В Н
Статистика личных встреч: 4 +0 =0 -4 2:10
Котировки: 5.06 - 3.37 - 1.80
Матчи прошлого сезона: 0:1, 0:3
Трансляция матча:
"Ростов" – "Спартак"
«Ростов» и «Спартак» те немногие клубы Премьер-Лиги, которые на этой неделе играли в 1/8 финала кубка. Результаты их игр получились разными – «красно-белые» прошли дальше, «желто-синие» вылетели из турнира. Причем, подопечным Кучука пришлось провести на поле два дополнительных тайма по 15 минут, а также поучаствовать в длительной и неутешительной серии пенальти. Успеть физически и эмоционально восстановиться к субботней встрече будет непросто. Но что может помочь «ростовчанам»? Например, воспоминания о том, что в последние три года они стабильно обыгрывают «Спартак» на своем поле. В свой чемпионский сезон столичный клуб и вовсе был разгромлен в Ростове-на-Дону со счетом 0:3.
Впрочем, сейчас форма обеих команд больше намекает на реванш «красно-белых», чем на продолжение тенденции. Подопечные Карреры вообще не проигрывают с 19 августа, когда их обыграл «Локомотив». И это несмотря на то, что ситуация с травмами все это время была ужасающей. Она, в общем-то, и сейчас не легче. Зобнин и Зе Луиш потихоньку возвращаются к работе, но в лазарете остаются Тимофеев, Тигиев, Ребров, Джано, Самедов и примкнувший к ним недавно Ещенко. У «Ростова» потерь значительно меньше, но зато они не менее значимые. В частности, до конца ноября вне игры будет Калачев, у которого повреждена лодыжка.
Интересно, что в субботнем матче сойдутся команды-антиподы с точки зрения некоторых статистических показателей. Дело в том, что «Спартак» в нынешнем сезоне чаще всех бьет по воротам соперника – в среднем 17,9 раз за игру. А «ростовчане», в свою очередь, меньше всех дают бить по своим воротам – в среднем ровно 9 раз за одну встречу. При этом столичный клуб является одним из лидеров по числу голов, забитых с игры, а подопечные Кучука одни из лучших в лиге по количеству мячей, пропущенных с игры – у них их всего 6 в 14-ти матчах. Чья статистика будет улучшена, а чья ухудшена? Узнаем в субботу.
28 октября, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Могилевец, Думбия – Дядюн
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Таски, Кутепов - Фернандо, Глушаков, Педро Роша, Мельгарехо, Промес – Луис Адриано
Последние матчи: П П П П Н / Н Н В В Н
Статистика личных встреч: 46 +9 =8 -29 48:83
Котировки: 3.04 - 3.01 - 2.57
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 0:1, 3:0
Трансляция матча:
"Амкар" – "Урал"
В нынешнем туре очень много матчей, к которым можно применить термин «дерби». Один из них – в Перми. Эпитет к нему – «уральское». История встреч «Амкара» и «Урала» в Премьер-Лиге не столь большая, а потому намного интереснее посмотреть ее с самых истоков. В этом случае мы увидим, что команды провели между собой 15 матчей – ровно 5 из них выиграли «пермяки», еще 5 выиграли «екатеринбуржцы», и еще 5 матчей завершились вничью. Разница мячей при этом 15:15. Таким образом, мы видим полную статистическую идиллию, которая будет неминуемо нарушена в ближайшее воскресенье.
Очевидно, что игра пойдет на три результата, поскольку обе команды находятся в отличной форме. «Амкар» не проигрывает и не пропускает в Премьер-Лиге пять туров подряд. В кубке он тоже играет успешно и уже вышел в четвертьфинал. Правда, в среду ему пришлось провести на поле 120 минут, а это может оказать существенное влияние в предстоящем матче. Тем более что «Урал» нынче на ходу и не просто так занимает четвертое место. Показательно, что именно на подопечных Тарханова чаще всего фолят в чемпионате (в среднем 16,6 раз за игру) – это значит, что соперник за ними очень часто не успевает. К тому же подкрепляется это отличными действиями Годзюра, который делает в среднем 3,9 сейва за матч – больше только у Довбни.
Что касается вопросов по составам, то в «Амкаре» настали непростые времена. В списке травмированных на данный момент находятся Гасилин, Занев, Форбс, Комолов и Рязанцев. Каждый из этих игроков является важным элементом основной обоймы Гаджиева, а потому эти потери очень существенны. У «Урала» повреждения имеют Хозин, Манучарян и Портнягин, но вряд ли кто-то из них претендует на звание безоговорочного лидера. Получается, что с точки зрения кадров преимущество будет на стороне гостей, а мы ведь еще не забудем, что в «уральском дерби» сможет сыграть отбывший дисквалификацию Ароян.
29 октября, 11:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде – Гол, Гащенков, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
"Урал": Годзюр - Меркулов, Ароян, Кулаков, Балажиц – Димитров, Бавин, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: В В В Н Н / В В П В В
Статистика личных встреч: 8 +2 =2 -4 5:9
Котировки: 2.24 - 2.86 - 3.93
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
"Динамо" – "Тосно"
«Тосно» после двух основных таймов, двух дополнительных, серии пенальти и выхода в четвертьфинал кубка отправится в Химки, где сразится с «Динамо» в важнейшей встрече в борьбе за выживание. Парфенову нужно приложить все усилия, чтобы восстановить физические кондиции своих подопечных до приемлемого уровня. Все-таки задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге является для «тосненцев» приоритетной, а где набирать очки, как не в очном противостоянии со своим конкурентом. Любопытно, что в прошлом сезоне «Тосно» и «Динамо» встречались три раза – дважды в ФНЛ и один раз в кубке. Представителям Ленинградской области удалось дважды выиграть. В том числе, на выезде. При этом они забивали в каждом матче.
Интересно, смогут ли подопечные Парфенова и сейчас распечатать ворота Шунина. После прихода Хохлова «Динамо» еще не пропускало. Теперь «бело-голубые» более надежно играют в обороне и показывают более симпатичный футбол. Само собой, во многом это происходит на эмоциях, но, возможно, в данный момент ничего другого им и не нужно. Потери в составе столичного клуба минимальны. Под вопросом участие в предстоящей встрече Соу и Рыкова. У «Тосно», в общем, тоже ситуация некатастрофична, но отсутствие дисквалифицированного Дугалича и травмированного Полетановича будет не очень приятным фактором.
29 октября, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – Дугалич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев – Бечирай
"Тосно": Юрченко - Чернов, Кутин, Буйволов, Сухарев – Казаев, Карницкий, Марков, Мирзов – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: П Н П В Н / Н П В Н Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.03 - 3.20 - 4.09
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 0:1, 2:1
Трансляция матча:
"Зенит" – "Локомотив"
Главный матч тура состоится в Санкт-Петербурге. Под закрытой крышей одноименного стадиона сразятся лидеры чемпионата. «Зенит» забуксовал в последних трех матчах, позволив «Локомотиву» догнать себя по очкам и обогнать по дополнительным показателям. Команда Манчини обладает более солидным набором игроков, но Семин показывает, что главнее большой трансферной кампании умение выжать максимум из имеющихся футболистов. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что «железнодорожники» ни по одному ключевому параметру не являются лидером и везде располагаются в районе 4-8 мест. Столичный клуб берет свое не за счет ярких индивидуальных действий, а за счет хорошо налаженной и сбалансированной командной игры. «Зенит» же больше делает акцент на способности отдельных игроков, которые иногда дают сбой.
Были опасения, что с «Локомотивом» из-за травм не смогут сыграть Лунев и Дриусси, но и российский вратарь, и аргентинский нападающий работали на этой неделе в общей группе, а потому они должны быть готовы выйти на поле. Собственно говоря, по индивидуальной программе занимается только очень давно не игравший Файзулин. Однако список потерь не ограничивается им одним, поскольку Паредес пропустит важнейший матч из-за перебора желтых карточек. Аналогичную дисквалификацию будет отбывать опорный полузащитник «Локо» Тарасов. Впрочем, у Семина хватает футболистов, которые могут с успехом сыграть на его позиции, а потому проблем с этим быть не должно. В остальном столичный клуб может рассчитывать на всех игроков, за исключением давно травмированных Чорлуки и Ари.
29 октября, 16:30, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Паредес – Тарасов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дзюба
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, В. Денисов – И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан – Эдер
Последние матчи: В В Н П Н / П В В П В
Статистика личных встреч: 44 +14 =19 -11 50:48
Котировки: 1.80 - 3.45 - 5.10
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:0
Трансляция матча:
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск"
«СКА-Хабаровск» практически полностью основным составом обыграл питерское «Динамо» в рамках 1/8 финала кубка. Теперь довольный и счастливый он отправляется в Краснодар, где в последнее время царят менее радужные настроения. Впрочем, о «быках» чуть позже. Пока что все внимание на «хабаровчан». Стоит напомнить, что они до сих пор не смогли ни разу победить на выезде, да и вообще забили лишь один гол. Подопечные Поддубского являются ярким примером домашней команды, которая добывает очки в гостях по большим праздникам. На сей раз ситуация для них осложнится большим количеством игроков, участие в матче которых находится под вопросом. Среди них Друзин, Габулов, Димидко и Баляйкин. У «Краснодара» сомнения касаются только Мартыновича, но это все мелочи по сравнению с последними результатами клуба.
Беспрецедентный случай в его истории – проиграны четыре встречи подряд. Тем не менее, Шалимов все еще остается на тренерском мостике, а Галицкий не спешит принимать судьбоносные решения. Хотя по многим показателям «быки» не выдерживают критики. Самый яркий из них – «Краснодар» больше всех в лиге владеет мячом (в среднем 58,6 процента за игру), точнее всех отдает передачи (83,3 процента), но при этом на его игроках фолят реже всего (10,5 раз за игру). То есть получается, что «горожане» делают все настолько медленно, что соперник очень часто успевает перестроиться и отобрать мяч без нарушения правил. Очень важно и то, что нападающие «быков» находятся в плохой форме – в среднем они попадают в створ чаще других команд (5,6 раз за матч), но зачастую им не хватает реализации в самый ответственный момент.
29 октября, 19:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон – Смолов
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Дедечко, Никифоров, Карасев – Маркович
Последние матчи: В П П П П / Н П В П Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.27 - 5.50 - 14.00
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Уфа" – "Рубин"
В понедельник в Премьер-Лиге будет день республиканских дерби. Первое из них состоится в Башкортостане. Мы все еще признаем, что в хоккее противостояние Уфы и Казани более статусное, но уже смело заявляем, что в футболе оно не менее зрелищное. В каждом матче друг с другом «Уфа» и «Рубин» обязательно забивают минимум по одному голу и дарят болельщикам полную гамму эмоций. В прошлом сезоне они выдали настоящие драматические спектакли. На «Нефтянике» «казанцы» вели с преимуществом в два мяча, затем позволили сопернику отыграться, потом снова вышли вперед после фантастического прохода Набиуллина, а в довершение всего Рыжиков отбил пенальти и не дал хозяевам спасти ничью. В ответной встрече первой свое слово сказала уже «Уфа», но «Рубин» смог проявить характер и благодаря дублю Цакташ вырвал победу. Хочется верить, что предстоящая игра будет не менее интригующей.
Любопытно, что на данный момент команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков, но при этом их текущая форма абсолютно разная. Подопечные Семака идут по чемпионскому графику в последних четырех турах – победа дома, ничья на выезде. Футболисты казанского клуба, в свою очередь, продолжают испытывать трудности, очень мало забывают, показывают не самый зрелищный футбол и терпят поражения от представителей ФНЛ. Бердыев пообещал, что в следующей игре ситуация исправится, но не стоит забывать, что «Уфа» работала в полноценном недельном графике, а «Рубин» среди недели играл на кубок и затратил определенное количество физических и эмоциональных сил.
Травмированных нет ни в той, ни в другой команде, но есть два игрока, которые не смогут сыграть в «зеленом дерби». Тумасян и Йокич перебрали желтых карточек и получили автоматическую дисквалификацию. При этом интересно, что словенский защитник свое четвертое предупреждение получил по ошибке – арбитр Сергей Куликов наказал Йокича в ситуации, когда фол совершил Сысуев. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов говорил, что клуб попытается оспорить это решение судьи, но ответа от экспертной комиссии на данный момент не последовало. Так что, придется Семаку вносить существенные изменения в линию обороны и находить варианты замены сразу двоих защитников.
30 октября, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: Тумасян, Йокич – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Живоглядов, Никитин, Сухов – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Сысуев, Кротов – Слай
"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Навас – Оздоев, Камболов, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: П В Н В Н / П П П В Н
Статистика личных встреч: 6 +0 =3 -3 7:11
Котировки: 2.99 - 2.87 - 2.73
Матчи прошлого сезона: 2:3, 1:2
Трансляция матча:
"Ахмат" - "Анжи"
Еще одно дерби пройдет на Кавказе. Неделю назад «Анжи» удалось прервать свою безвыигрышную серию, и теперь он полон решимости продолжить победное шествие. Правда, проблемы с игрой в обороне у команды никуда не ушли – «махачкалинцы» все еще очень много пропускают. При этом они до сих пор ни разу не побеждали на выезде. «Ахмат» выступает чуть лучше с точки зрения набранных очков, но в трех последних он проиграл и скатился уже на 10-е место. Очевидно, от Кононова ждали более успешного результата по итогам первых 14-ти туров.
Интересно, что «Анжи» организует для болельщиков бесплатный выезд. Причем, вход на гостевую фанатскую трибуну будет также свободным. Грозненский клуб о своих поклонниках тоже не забывает, но иногда перегибает палку в вопросах приглашения людей на стадион. В частности, студенты из Грозного рассказали, что за неявку на «кавказское дерби» им угрожают отчислением, а ректорам высших учебных заведений – увольнением. Безусловно, здорово, когда студентам выделяют бесплатные билеты, но вряд ли есть какая-либо польза от того, что их заставляют ходить на футбол.
30 октября, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Бериша, Лео Жаба – Мбенг
"Анжи": Лория - Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Афонин, Хубулов, Маркелов – Прудников
Последние матчи: Н В П П П / П Н Н П В
Статистика личных встреч: 12 +4 =3 -5 12:16
Котировки: 1.71 - 3.70 - 5.40
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:1
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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