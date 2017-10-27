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Стала известна форма сборной Испании на ЧМ-2018

В Сети появились фотографии формы сборной Испании, в которой она будет выступать на чемпионате мира-2018, передает Footy Headlines.

При изготовлении экипировки, компания Adidas использовала узор с футболок образца ЧМ-1994.

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 10:39
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№2 Написал: термекс (Сегодня, 12:15) #
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Форма как всегда шикарная,современный крой и дорогой натуральный материал,ну такие майки от пота уже давно не мокнут..и то еще круто,что сборная Испании в Краснодаре Базируется во время ЧМ...но вот вот Каталония почти независимая и что дальше будет в том числе и до ЧМ бог его знает..а,если говорит опять на счет формы всегда интересна борьба между Адидас и Пума,кто кого,кто из этих фирм больше команд оденет естественно Европейских .Южноамериканские команды обычно этими марками не пользуются.Но все в мире меняется,как будет на сей раз?
Регистрация: 21.02.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Форма глазами вьетнамца.
Скоммуниздили с каких-нибудь хошиминских Драгон Юнайтед.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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