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Аарон Оланаре: нам обязательно нужно побеждать, надо догонять "Зенит" и "Локомотив"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что его команда обязана одержать победу над тульским "Арсеналом" в матче 15-го тура премьер-лиги.

"Нас ждет очень важный матч. Надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу" - сказал нигериец.

Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
а для этого, пожалуйста, Аарон, начни выписываться в игру!
ну уж почти за год можно же постараться!с зимы же с Гончаренко тренируешься


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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