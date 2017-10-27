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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Аарон Оланаре: нам обязательно нужно побеждать, надо догонять "Зенит" и "Локомотив"
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре заявил, что его команда обязана одержать победу над тульским "Арсеналом" в матче 15-го тура премьер-лиги.
"Нас ждет очень важный матч. Надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу" - сказал нигериец.
"Нас ждет очень важный матч. Надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем все возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу" - сказал нигериец.
#Matchday! Сегодня играем в Туле— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 27, 2017
?? #АрсеналЦСКА
? #РФПЛ
? 19:30 мск
? Арсенал
? #МатчТВ pic.twitter.com/ZL54lkG1PK
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