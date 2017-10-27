Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Санкт-Петербург поборется с пятью городами за право открытия ЕВРО-2020

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис рассказал о городах, подавших заявку на проведения матча-открытия чемпионата Европы 2020 года.

"На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года – в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета.

Мне бы не хотелось оценивать шансы Санкт-Петербурга. Есть определенные критерии, согласно которым исполком УЕФА примет решение", - цитирует Теодоридис ТАСС.
Сегодня, 11:09
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.