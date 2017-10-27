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Матч между "Жироной" и "Реалом" может быть перенесен, если Каталония объявит о независимости

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом"?, запланированный на 29 октября, может быть перенесен. Если правительство Каталонии объявит о независимости от Испании, то полиция будет добиваться проведения встречи в другой день.

"Безопасность на этом матче будет такой, какой она всегда и бывает. Мы будем играть так, как и всегда, и не думать ни о чем другом", - сообщил главный тренер клуба Зинедин Зидан.

СЭ
Теги: Реал
Сегодня, 11:48
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