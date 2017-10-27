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Стадион в Нижнем Новгороде будет реконструирован в 2018 году

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил, что современное искусственное покрытие планируют уложить на стадион "Радий" в Нижнем Новгороде в 2018 году.

"Нам удалось получить субсидию на закупку современного искусственного покрытия для стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде. Объект будет реконструирован в 2018 году", - цитирует Панова ТАСС.

Ранее регион подал заявку на получение субсидии на закупку покрытия в Министерство спорта РФ в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
Сегодня, 12:25
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