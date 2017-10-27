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Леонид Слуцкий: "Ноттингем Форест" - сильная команда, с хорошей атакой

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о сопернике в преддверии домашнего матча 14-го тура чемпионшипа против "Ноттингем Форест".

"У нас нет новых травм. Накануне у нас была консультация по поводу Стивена Кингсли, и это были положительные новости. Надеюсь, что он и Эвандро вернутся в строй после международного перерыва. У нас действительно серьезная конкуренция за место в каждой позиции. Это очень хорошая и очень честная конкуренция.

В субботу мы будем играть против сильной команды. У "Ноттингем Форест" очень хорошая атакующая группа – это молодые, умелые игроки. Это будет очень сложный матч для нас. У них серьезный уровень, но у нас также будут ключевые моменты в игре.

Мы должны максимально использовать эти ключевые моменты, и если мы сможем это сделать, мы предоставим себе хороший шанс выиграть матч. Домашние матчи очень важны, ведь мы играем перед нашими фантастическими поклонниками. Мы более уверенно играем дома", - передает слова Слуцкого Sportbox со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:54
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