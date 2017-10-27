Призовой фонд чемпионата мира-2018 составит 400 млн долларов

Общий призовой фонд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, составит 400 миллионов долларов, сообщается в релизе ФИФА.Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, который проходит в индийской Калькутте.Как отмечается, общий призовой фонд турнира увеличился на 12% по сравнению с чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он составил 358 миллионов долларов.