Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Призовой фонд чемпионата мира-2018 составит 400 млн долларов

Общий призовой фонд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, составит 400 миллионов долларов, сообщается в релизе ФИФА.

Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, который проходит в индийской Калькутте.

Как отмечается, общий призовой фонд турнира увеличился на 12% по сравнению с чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он составил 358 миллионов долларов.

Р-Спорт
Сегодня, 13:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.