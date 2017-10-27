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Василий Уткин: Дриусси и Ригони не станут игроками уровня Агуэро

Телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о аргентинских легионерах "Зенита".

"Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба.

Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нем Вальбуэна играл. При нем Халк пришел в "Зенит" одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем. Ни Дриусси, ни Ригони не станут игроками уровня Агуэро", – передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин
Сегодня, 13:58
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№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Василий.....жирное ты уепище! Халк, лидером сборной никогда не был а с приходом Дунги и вообще перестал туда поподать, при этом на трансферном рынке его цена всегда была под 50 ку.....Лидер сборной Голландии - Промес, это рак на катастрофическом голландском футбольном безрыбье.
Регистрация: 24.04.2009
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а уткин не станет комментатором уровня Маслаченко и Перетурина,а тем более Озерова...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:19) #
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online

Халк стал вызываться в сборную Бразилии из Зенита, когда он успел стать лидером вне России?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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