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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Уткин: Дриусси и Ригони не станут игроками уровня Агуэро
Телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о аргентинских легионерах "Зенита".
"Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба.
Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нем Вальбуэна играл. При нем Халк пришел в "Зенит" одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем. Ни Дриусси, ни Ригони не станут игроками уровня Агуэро", – передает слова Уткина "Спорт FM".
"Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба.
Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нем Вальбуэна играл. При нем Халк пришел в "Зенит" одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем. Ни Дриусси, ни Ригони не станут игроками уровня Агуэро", – передает слова Уткина "Спорт FM".
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