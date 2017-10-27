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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Шляхтин: строительство "Самара-Арены" на личном контроле главы региона
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о мерах при строительстве "Самара-Арены".
"Думаю, все знают, что далеко не все в порядке со стройкой стадиона в Самаре, есть определенные сложности, не секрет. Дмитрий Азаров уже подробно озвучивал этот вопрос. Сегодня работы ведутся в высоком темпе, идет ежедневный мониторинг. Строительство "Самара-Арены" на личном контроле главы региона", - цитирует Шляхтина "Газета.Ru".
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре отставание от графика составляет до полутора месяцев.
"Думаю, все знают, что далеко не все в порядке со стройкой стадиона в Самаре, есть определенные сложности, не секрет. Дмитрий Азаров уже подробно озвучивал этот вопрос. Сегодня работы ведутся в высоком темпе, идет ежедневный мониторинг. Строительство "Самара-Арены" на личном контроле главы региона", - цитирует Шляхтина "Газета.Ru".
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре отставание от графика составляет до полутора месяцев.
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