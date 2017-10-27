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Арбитр Михаил Вилков, судивший матч ЦСКА – "Зенит", назначен на игру ФНЛ

38-летний арбитр ФИФА Михаил Вилков назначен на матч 21-го тура ФНЛ "Балтика" – "Оренбург", который состоится 4 ноября, передает официальный сайт лиги.

Напомним, Вилков в матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА – "Зенит" (0:0) показал 10 желтых карточек.
Теги: Вилков
Сегодня, 14:59
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5
(1)
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
показуха очередная,он там и должен был судить но реабилитировали под зенит и на важные игры снова отзовут
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: nik3232 (Сегодня, 15:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Там ему и место
Регистрация: 9.06.2011
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (1)

Отвлечется от дел насущных, подышит морским воздухом. Сплошные плюсы.
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:17) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно! Договаривались же на 8.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (7)

вот это правильно


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
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