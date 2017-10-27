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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хозяин поля в кубковом матче "Спартака" и "Крыльев Советов" определится 31 октября
Хозяин поля в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" определится 31 октября, передает официальный сайт "Крыльев Советов".
Этот матч станет единственным, где место проведения решится с помощью жеребьевки - "Крылья Советов" и "Спартак" провели одинаковое количество домашних матчей. Жеребьевка состоится 31 октября в 15.00 мск.
Этот матч станет единственным, где место проведения решится с помощью жеребьевки - "Крылья Советов" и "Спартак" провели одинаковое количество домашних матчей. Жеребьевка состоится 31 октября в 15.00 мск.
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