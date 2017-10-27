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Хозяин поля в кубковом матче "Спартака" и "Крыльев Советов" определится 31 октября

Хозяин поля в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" определится 31 октября, передает официальный сайт "Крыльев Советов".

Этот матч станет единственным, где место проведения решится с помощью жеребьевки - "Крылья Советов" и "Спартак" провели одинаковое количество домашних матчей. Жеребьевка состоится 31 октября в 15.00 мск.
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 15:54
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