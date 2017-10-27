Матч "Милан" - "Ювентус" будут смотреть 730 миллионов человек

Матч 11-го тура чемпионата Италии "Милан" - "Ювентус", который состоится в субботу, вызвал большой ажиотаж в мире, сообщает Squawka News.Встречу посмотрят 730 миллионов зрителей.