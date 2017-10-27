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"Арсенал " - ЦСКА: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и ЦСКА на матч 15-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре, Чалов.
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 18:24
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№36 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Запоминай. Березуцкие - воспитанники футбольной школы Смена.

Я это знал и без тебя. Просто они так давно у нас, что я их считаю нашими.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№35 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: попа жопа
это у вас 2 состава а в конюшне что наберется то и состав однако по выше вас в табличке

Во- первых то что вы повыше это временно на 100%, во-вторых Спартак на 5 месте а не на 6 как тут рисуют, хоть бы регламент почитали лентяи smile
Регистрация: 2.02.2012
№34 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: попа жопа

это у вас 2 состава а в конюшне что наберется то

скоро у вас вообще будет попа жопа smile
Регистрация: 3.08.2016
№33 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
абсолютно не сомневался что ты забздишь ответить


Идиот, я тебе ответил.
Регистрация: 26.01.2007
№32 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Абсолютно не сомневался, что твоя совесть - это сопли..

абсолютно не сомневался что ты забздишь ответить на заданный вопрос,а как всегда начнешь как попка отвечать и прикрываться правилами ФиФа
Регистрация: 3.08.2016
№31 Написал: попа жопа (Сегодня, 19:09) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: SPV
Надо бы наказать сегодня цкг за эксперименты с составом

это у вас 2 состава а в конюшне что наберется то и состав однако по выше вас в табличке laughing
Регистрация: 21.10.2017
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: cska1971
По эталонной - там все НАШИ... ))))))

Ну ваши так ваши - не важно. давайте, все - покурили напоследок - и вперед.

Вайя кон диос, кони - умрите достойно. Со всеми воспитанниками. Своими и чужими.
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: hel
Смейся на здоровье!

В 19 перейти из Торпедо Зил в ЦСКА и считаться воспитанником конюшни - что может быть смешнее? Хахаха. Запоминай. Березуцкие - воспитанники футбольной школы Смена.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Frankenstein
по своей


Меня правила ФИФА/УЕФА вполне устраивают...

Цитата: Frankenstein
если по моей брать,то ваши только сопли в носу


Абсолютно не сомневался, что твоя совесть - это сопли..
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Если по твоей брать, то даже Вася Березуцкий - наш...

если по моей брать,то ваши только сопли в носу,ты про свою совесть отвечай))
Регистрация: 3.08.2016
№26 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо бы наказать сегодня цкг за эксперименты с составом
Регистрация: 2.02.2012
№25 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: капля никотина
По эталонной давай


По эталонной - там все НАШИ... ))))))
Регистрация: 26.01.2007
№24 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
По твоей или по моей?

по своей, либо

Цитата: капля никотина
гинеровской
Регистрация: 3.08.2016
№23 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: cska1971
По твоей или по моей?

По эталонной давай - гинеровской. Белой-белой.
Регистрация: 3.03.2007
№22 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Frankenstein
а по совести?)


По твоей или по моей?
Если по твоей брать, то даже Вася Березуцкий - наш...
Регистрация: 26.01.2007
№21 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Смешно.

Смейся на здоровье!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: ПавКо
жестковато... хотя последние минут 10-15 с Амкаром спам даже и НЕ перешагивал, просто принимали заклятые ч0мпиены... Бывает так?

Ой, бла..... от наших матчей вас за уши не оттянуть - то-то они у вас как у зайчиков.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: hel
В. Березуцкий,

Даже так? Смешно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Ну, как-бы нет, насколько я понимаю. По тем же правилам, что Головин наш.

Ну может быть.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: hel
В. Березуцкий


Ну, как-бы нет, насколько я понимаю. По тем же правилам, что Головин наш...
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
По ФИФА наш...

а по совести?)
Регистрация: 3.08.2016
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
ятница и еще не вечер.рано ты спился


нахер иди, чучело.
я не с тобой разговаривал.

оу как грозно)штаны не обосрал такой высер то катать?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№14 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
А кто шестой?

Акинфеев, В. Березуцкий,, Щенников, Головин, Кучаев, Чалов.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Головин не ваш - сразу говорю.


По ФИФА наш...
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
ятница и еще не вечер.рано ты спился


нахер иди, чучело.

А с чего вы так грубо человеку отвечаете?аргументов нет?Тогда плюсую ему - пей дальше, оленевод
Регистрация: 7.09.2015
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: hel
9 россиян на поле, 6 свои воспитанники.


А кто шестой?
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:50) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
ятница и еще не вечер.рано ты спился


нахер иди, чучело.
я не с тобой разговаривал.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:50) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: tiki
Цитата: Сибирячок
Цитата: hel
Цитата: tiki
то, что берегут Марио - похвально

Витю тоже похоже берегут. 9 россиян на поле, 6 свои воспитанники.

Кто? Головин не ваш - сразу говорю.
Воспитанник новокузнецкой ДЮСШ клуба «Металлург-Кузбасс» и Училища олимпийского резерва (Ленинск-Кузнецкий).

почитай правила (регламент)
если правильно помню, то необходимо 3 года провести до 19 лет (вроде до этого возраста) в структуре клуба, что бы считаться воспитанником
вы вот кутепова почему-то считаете своим.и макеева.или какого нибудь ананидзе.ваш месси тоже нет.и так далее.
Головин там обучался до 16 лет вроде как..и вроде с 13
пятница и еще не вечер.рано ты спился

Смысл тугодумным объяснять?тупой тролль, Не более
Регистрация: 1.02.2016
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
эти трупные перешагивания

жестковато... хотя последние минут 10-15 с Амкаром спам даже и НЕ перешагивал, просто принимали заклятые ч0мпиены... Бывает так?


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: hel
Цитата: tiki
то, что берегут Марио - похвально

Витю тоже похоже берегут. 9 россиян на поле, 6 свои воспитанники.

Кто? Головин не ваш - сразу говорю.
Воспитанник новокузнецкой ДЮСШ клуба «Металлург-Кузбасс» и Училища олимпийского резерва (Ленинск-Кузнецкий).

почитай правила (регламент)
если правильно помню, то необходимо 3 года провести до 19 лет (вроде до этого возраста) в структуре клуба, что бы считаться воспитанником
вы вот кутепова почему-то считаете своим.и макеева.или какого нибудь ананидзе.ваш месси тоже нет.и так далее.
Головин там обучался до 16 лет вроде как..и вроде с 13
пятница и еще не вечер.рано ты спился


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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