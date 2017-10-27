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Победитель ЧМ-2018 получит 38 миллионов долларов

Победитель чемпионата мира, который пройдет летом следующего года в России, получит 38 миллионов долларов, передает Associated Press.

Каждая национальная команда только за выступление получит 8 миллионов гарантировано. За выход команды в 1/8 финала ассоциации, которую она представляет, будет выплачено $12 млн, за попадание в 1/4 финала - $16 млн, за четвертое место - $22 млн, за третье - $24 млн, за второе - $28 млн.
Сегодня, 20:14
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