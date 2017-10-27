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"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА

В матче 15-го тура чемпионата России "Арсенал" одержал победу над ЦСКА.

Чемпионат России

15 тур

"Арсенал" - ЦСКА 1:0

Гол: Чаушич, 80

"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес (Григалава, 23), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 73), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 86), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 61), Чалов (Жамалетдинов, 78).

Предупреждения: Кучаев, 31, Григалава, 88

Удаления: Кучаев, 55
Теги: Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 21:24
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91
(9)
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№91 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: FCSKA
я не злюсь на тебя- всегда на Руси юродивые были

ты слишком серьезно и близко к сердцу все принимаешь,я тебе сочувствую, просто прими достойно поражение и раздави пузырек

это да... пузырёк не помог и второй тоже, а к сердцу , действительно, т.к. более 40 лет за ЦСКА. Да и ко всем командам за 40 лет отношусь с уважением. Мне не важно кто, главное, как они играют...
Регистрация: 20.10.2012
№90 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот так пряники))) Ну а ЦСКА сегодня квелый был.А все потому что надо слушать физиотерапевтов и не заставлять так напрягаться пожилых людей, как в первом тайме прошлого тура smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№89 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: БОЦМАН
Цитата: kurbath
Светлый праздник в Туле)))

Завтра нам бы самим не про*бать

Вот образец настоящего спартаковца!!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№88 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fabrikator за ЦСКА
Какова стратегия клуба? Какие мысли?

выйти в ЕК, и к лету купить в среднию линию двух, в защиту -Чернова вернуть, как минимум. К сожалению, Ганчеренко, не расположен к Натхо, будет менять.. на крго , не знаю и не догадываюсь..
Регистрация: 20.10.2012
№87 Написал: Todd (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
А Тула становится грозой авторитетов. сначала Зенит теперь Цска, 1 декабря вроде Спартак приедет.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№86 Написал: БОЦМАН СОЧИ city (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Светлый праздник в Туле)))

Завтра нам бы самим не про*бать


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Горжусь нашей замечательной Россией - лучшей страной в мире!
Регистрация: 11.02.2011
№85 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:35) #
  • -1
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online

Арсенал с победой!
Прямо какой-то новый топ-клуб в российском
футболе обьявился...
Регистрация: 7.05.2010
№84 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:32) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
я не злюсь на тебя- всегда на Руси юродивые были

ты слишком серьезно и близко к сердцу все принимаешь,я тебе сочувствую, просто прими достойно поражение и раздави пузырек
Регистрация: 3.08.2016
№83 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (6)

молодцы


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№82 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:24) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: FCSKA
идиота кусок

не злись ослик,все закономерно и по делу,цска в 5 играх последних забил один гол,да и то с нелепого рикошета

я не злюсь на тебя- всегда на Руси юродивые были " дети помазанные Богом"...гордисьэтим
Цитата: fabrikator за ЦСКА
Цитата: FCSKA
ГОЛОВИН хорош,

А пас на Чалова xуевый дал....

Пас был хорош, но в целом- Головин, это 30% максимум %
Цитата: ADonskoi
ЦСКА , убаюканный на лаврах,

Какие лавры в долгах? Леонорыч мужик, что всех кредиторов накуй посылает.. вот увидишь , если этот год выстает, в следующем будет КОМИЛЬФО
Регистрация: 20.10.2012
№81 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:24) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
чуть получше, чем в убого слитом матче против Локо или против того же Арсенала

но с таким ЦСКА надо было создавать гораздо больше моментов, тогда ещё даже Головин не играл, там на мачт-то еле-еле состав наскребли

согласен что нужно было больше создавать,но все таки когда в пустые ворота не5 попадают,то тут не только с Шалимова спрос,а так да,ты прав
Регистрация: 3.08.2016
№80 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Volodia379
Жаль армейцев! Кто Зениту конкуренцию составит?

Арсенал Тула.
Регистрация: 26.08.2010
№79 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Неплохо...конкурент потерял очки...по игре, кони сдохли, тула и первым номером. smile ..с нами поставили автобус, ну или самовар, что там у них...
Регистрация: 15.12.2013
№78 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Жаль армейцев! Кто Зениту конкуренцию составит?

Сами развалятся
Регистрация: 2.08.2010
№77 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит проиграл крепкой команде. Молодцы пряники! blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№76 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:13) #
  • -4
  •  (8)
online

Жаль армейцев! Кто Зениту конкуренцию составит?
Регистрация: 11.04.2016
№75 Написал: imaginary (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Frankenstein
Цитата: imaginary
всё по делу, если бы не трусливый Шалимов с тактикой перекатывания мяча и комплексами перед московскими командами, то такое должно было быть и в Краснодаре.

там помимо Шалимова еще и реализация подвела,ведь не скажешь что прям плохо играла команда

чуть получше, чем в убого слитом матче против Локо или против того же Арсенала

но с таким ЦСКА надо было создавать гораздо больше моментов, тогда ещё даже Головин не играл, там на мачт-то еле-еле состав наскребли

хотя сколько моментов тогда Витиньо запорол, больше чем весь Краснодар создал
Регистрация: 7.02.2010
№74 Написал: Rasmuz (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (5)

Закономерный результат.
Регистрация: 29.08.2017
№73 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 22:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
ЦСКА нужно усиление, скажем, Дзюба, Шатов

Скамейка запасных Зенита дороже всего состава ЦСКА...
Регистрация: 26.09.2010
№72 Написал: ADonskoi (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (8)
online

ЦСКА , убаюканный на лаврах, злементарно проспал смену поколений. Вот и огребает по полной от вчерашних Золушек
Надо помнить о прошлом, жить сегодняшним днем и думать о будущем.
Все понятно, Евгений Леонорович!?
А если понятно, так действуйте!
Регистрация: 17.07.2014
№71 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCSKA
ГОЛОВИН хорош,

А пас на Чалова xуевый дал....
Регистрация: 26.09.2010
№70 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
всё по делу, если бы не трусливый Шалимов с тактикой перекатывания мяча и комплексами перед московскими командами, то такое должно было быть и в Краснодаре.

там помимо Шалимова еще и реализация подвела,ведь не скажешь что прям плохо играла команда
Регистрация: 3.08.2016
№69 Написал: imaginary (Сегодня, 22:00) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
всё по делу, если бы не трусливый Шалимов с тактикой перекатывания мяча и комплексами перед московскими командами, то такое должно было быть и в Краснодаре.

ЦСКА сейчас явно не на своём месте
Регистрация: 7.02.2010
№68 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:58) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
идиота кусок

не злись ослик,все закономерно и по делу,цска в 5 играх последних забил один гол,да и то с нелепого рикошета
Регистрация: 3.08.2016
№67 Написал: Konnekt (Сегодня, 21:57) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Чё Арсенал творит-то! Глазам не верю. Божович реально крут. Команду прям не узнать стало.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№66 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: lanc77
Похоже год к коту под хвост.


Коням под хвост.


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№65 Написал: Болела г.Москва (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Божович! Натянул сначала Зенит, теперь ЦСКА


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010
№64 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Аукнулось жлобство Гинера на трасферах. Может и правда клуб решил продать, тогда всё объяснимо, зачем тратиться?
Регистрация: 29.10.2010
№63 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
хм.....неожиданно...думал будет ничья..но для нас неплохо...кони остаются позади..мясные еще дальше...с ними будут решающие матчи во втором круге...
Регистрация: 16.05.2011
№62 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
evgeniy107000k,
Согласен
Регистрация: 30.10.2011
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