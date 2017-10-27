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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА
В матче 15-го тура чемпионата России "Арсенал" одержал победу над ЦСКА.
Чемпионат России
15 тур
"Арсенал" - ЦСКА 1:0
Гол: Чаушич, 80
"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес (Григалава, 23), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 73), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 86), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 61), Чалов (Жамалетдинов, 78).
Предупреждения: Кучаев, 31, Григалава, 88
Удаления: Кучаев, 55
Чемпионат России
15 тур
"Арсенал" - ЦСКА 1:0
Гол: Чаушич, 80
"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес (Григалава, 23), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 73), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 86), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 61), Чалов (Жамалетдинов, 78).
Предупреждения: Кучаев, 31, Григалава, 88
Удаления: Кучаев, 55
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