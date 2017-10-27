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Ростов-на-Дону Ахмат
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Ошибки молодости. ЦСКА уступил Туле из-за удаления Кучаева
"Арсенал" впервые в истории обыграл ЦСКА и продолжает свою впечатляющую серию из минимальных побед над именитыми командами российской премьер-лиги. Отчёт о матче в Туле от Rusfootball.info вашему вниманию.
С первым снегом в большинстве городов европейской части России пришёл и 15-ый тур чемпионата страны по футболу. Открывал его программу матч в Туле, где местный "Арсенал" принимал преследователя "Зенита" и "Локомотива", которым в этот уикенд предстоит сыграть очную игру в Санкт-Петербурге, ЦСКА. У армейцев был хороший шанс сократить отставание в турнирной таблице от кого-то из лидеров, а может быть и от обоих сразу.
Команда Миодрага Божовича подошла к противостоянию с армейцами без особых потерь. Основной защитник из Замбии Стопилла Сунзу, получивший повреждение в предыдущей встрече, успел восстановиться к этой и вновь вышел в основе. Если не считать той игры с "Анжи", в целом, "Арсенал" очень уверенно проводит матчи именно в обороне, не позволяя поразить ворота Габулова более одного раза ещё с 9-го сентября и одержав с тех пор сухие победы над "Динамо", "Краснодаром" и "Зенитом". В сегодняшнем матче туляки, конечно, рассчитывали добавить ещё один скальп именитого клуба в свою коллекцию.
У ЦСКА также были позитивные новости перед игрой в Туле. Алан Дзагоев вернулся в общую группу и прилетел вместе с командой на матч, хоть и остался в запасе. Статистика очных встреч говорила явно за армейцев, которые на постоянной основе оказывались сильнее туляков в премьер-лиге, да к тому же не пропускали в чемпионате России уже на протяжении двух месяцев подряд. Виктор Ганчаренко пытается проводить максимально возможную ротацию при напряжённом графике и имеющихся у него ограниченного кадрового ресурса. Сегодня отдых получили Марио Фернандес и Витиньо, вместо которых вышли Кирилл Набабкин и Фёдор Чалов, выступивший в связке с Аароном Оланаре с первых минут.
Обе команды сразу взяли неплохой темп, играя на встречных курсах. При заполненном стадионе, пришедшем посмотреть на свою команду в битве с одним из фаворитов чемпионата страны даже несмотря на столбик термометра, вертевшийся где-то около нуля градусов, хозяева не могли играть иначе. Первый момент, однако, остался за армейцами - Василий Березуцкий подключился по правому флангу и, навесив в чужую штрафную, точно попал в Оланаре. Нигериец со второго касания плотно пробил по воротам Владимира Габулова, но тот успел сместиться из одного угла ворот в другой и парировал этот удар. Пока Кангва менял бутсы, оставив "Арсенал" на некоторое время в меньшинстве, Аарон имел ещё один голевой шанс, но нарушил правила в атаке против Сунзу.
Хозяева вошли в матч чуть позже, отметившись отличной контратакой по левому флангу. Воспользовавшись повреждением Набабкина, оставшегося на газоне после контактной борьбы с соперником, Джорджевич ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол. Считанных сантиметров в точности не хватило!
Проходив в довольно жёстком темпе, эта игра не могла обойтись без неприятных сюрпризов. Защитник "Арсенала" Альварес был вынужден покинуть поле уже на 22-ой минуте встречи, получив травму в борьбе с Оланаре. Воспитанник армейцев Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру против Ткачёва, что ещё приведёт к неприятным последствиям для ЦСКА во втором тайме.
В конце первого тайма вновь настал черёд демонстрировать свой класс голкиперу сборной России в составе "Арсенала" Габулову. Владимир лицом отразил удар Игнашевича, приправленный рикошетом от одноклубника, после чего ему потребовалось некоторое время, чтобы придти в себя. Ответили хозяева ещё одной хорошей контратакой, на сей раз по центру, где без Вернблума ЦСКА явно чувствовал себя не в порядке. Чаушич, приняв мяч, разбежался, пристроился под удар и выстрелил в левый угол ворот Акинфеева. Снова чуть-чуть мимо.
Несмотря на то, что по итогам первого тайма ударов в створ ворот от "Арсенала" мы не увидели, было очевидно, что в первом тайме ЦСКА не владел весомым преимуществом. В начале второй 45-минутки дела у гостей стали и вовсе хуже. Кучаев в жёстком стыке всё с тем же Ткачёвым удостоился второй жёлтой карточки от главного арбитра встречи Сергея Лапочкина и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
Ганчаренко отреагировал сразу же, заменив Оланаре на Витиньо и отправив на разминку Алана Дзагоева. "Арсенал" перехватил мяч, стараясь больше играть первым номером. Моменты, тем не менее, продолжили появляться у обоих ворот. Чалов зарядил выше ворот с левого угла штрафной после паса в разрез от Головина, Кирилл Комбаров нанёс первый удар в створ ворот Акинфеева из штрафной - здесь Игорь легко зафиксировал несильный удар крайнего защитника.
Гонимые вперёд болельщиками и главным тренером хозяев Божовичем, метавшемся от своего тренерского кресла к бровке, туляки насели на ворота ЦСКА в концовке встречи. Кангва сделал скидку на Комбарова, который вновь проверил внимательность Акинфеева. Голкипер армейцев со второй попытки зафиксировал этот непослушный мяч. Через пару минут и Игорь был бессилен. Чаушич в касание из-за пределов штрафной нанёс точный удар в дальний угол ворот гостей и заставил взреветь стадион от восторга - "Арсенал" вышел вперёд!
За оставшиеся десять минут у ЦСКА, обессиленного удалением Кучаева, не получилось создать что-то грозное у ворот Габулова, несмотря на освежение атаки в лице Жемалетдинова и Миланова. Туляки снова с минимальным счётом обыграли грозного соперника и переместились на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. Армейцы же упустили свой шанс подобраться к лидерам чемпионата. Забив всего один мяч в последних пяти играх первенства страны, ЦСКА держится на расстоянии в три очка от "Зенита" и "Локомотива" перед их очной встречей.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 15-ый тур
"Арсенал" (Тула) 1-0 ЦСКА (Москва)
Гол: Чаушич, 80
"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес (Григалава, 22), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 70), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 58), Чалов (Жамалетдинов, 74).
Предупреждения: Григалава, 85 - Кучаев, 25
Удаление: Кучаев, 54
"Арсенал" (Тула) 1-0 ЦСКА (Москва)
Гол: Чаушич, 80
"Арсенал": Габулов, Беляев, К. Комбаров, Альварес (Григалава, 22), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 70), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 58), Чалов (Жамалетдинов, 74).
Предупреждения: Григалава, 85 - Кучаев, 25
Удаление: Кучаев, 54
С первым снегом в большинстве городов европейской части России пришёл и 15-ый тур чемпионата страны по футболу. Открывал его программу матч в Туле, где местный "Арсенал" принимал преследователя "Зенита" и "Локомотива", которым в этот уикенд предстоит сыграть очную игру в Санкт-Петербурге, ЦСКА. У армейцев был хороший шанс сократить отставание в турнирной таблице от кого-то из лидеров, а может быть и от обоих сразу.
Команда Миодрага Божовича подошла к противостоянию с армейцами без особых потерь. Основной защитник из Замбии Стопилла Сунзу, получивший повреждение в предыдущей встрече, успел восстановиться к этой и вновь вышел в основе. Если не считать той игры с "Анжи", в целом, "Арсенал" очень уверенно проводит матчи именно в обороне, не позволяя поразить ворота Габулова более одного раза ещё с 9-го сентября и одержав с тех пор сухие победы над "Динамо", "Краснодаром" и "Зенитом". В сегодняшнем матче туляки, конечно, рассчитывали добавить ещё один скальп именитого клуба в свою коллекцию.
У ЦСКА также были позитивные новости перед игрой в Туле. Алан Дзагоев вернулся в общую группу и прилетел вместе с командой на матч, хоть и остался в запасе. Статистика очных встреч говорила явно за армейцев, которые на постоянной основе оказывались сильнее туляков в премьер-лиге, да к тому же не пропускали в чемпионате России уже на протяжении двух месяцев подряд. Виктор Ганчаренко пытается проводить максимально возможную ротацию при напряжённом графике и имеющихся у него ограниченного кадрового ресурса. Сегодня отдых получили Марио Фернандес и Витиньо, вместо которых вышли Кирилл Набабкин и Фёдор Чалов, выступивший в связке с Аароном Оланаре с первых минут.
Обе команды сразу взяли неплохой темп, играя на встречных курсах. При заполненном стадионе, пришедшем посмотреть на свою команду в битве с одним из фаворитов чемпионата страны даже несмотря на столбик термометра, вертевшийся где-то около нуля градусов, хозяева не могли играть иначе. Первый момент, однако, остался за армейцами - Василий Березуцкий подключился по правому флангу и, навесив в чужую штрафную, точно попал в Оланаре. Нигериец со второго касания плотно пробил по воротам Владимира Габулова, но тот успел сместиться из одного угла ворот в другой и парировал этот удар. Пока Кангва менял бутсы, оставив "Арсенал" на некоторое время в меньшинстве, Аарон имел ещё один голевой шанс, но нарушил правила в атаке против Сунзу.
Хозяева вошли в матч чуть позже, отметившись отличной контратакой по левому флангу. Воспользовавшись повреждением Набабкина, оставшегося на газоне после контактной борьбы с соперником, Джорджевич ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол. Считанных сантиметров в точности не хватило!
Проходив в довольно жёстком темпе, эта игра не могла обойтись без неприятных сюрпризов. Защитник "Арсенала" Альварес был вынужден покинуть поле уже на 22-ой минуте встречи, получив травму в борьбе с Оланаре. Воспитанник армейцев Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру против Ткачёва, что ещё приведёт к неприятным последствиям для ЦСКА во втором тайме.
В конце первого тайма вновь настал черёд демонстрировать свой класс голкиперу сборной России в составе "Арсенала" Габулову. Владимир лицом отразил удар Игнашевича, приправленный рикошетом от одноклубника, после чего ему потребовалось некоторое время, чтобы придти в себя. Ответили хозяева ещё одной хорошей контратакой, на сей раз по центру, где без Вернблума ЦСКА явно чувствовал себя не в порядке. Чаушич, приняв мяч, разбежался, пристроился под удар и выстрелил в левый угол ворот Акинфеева. Снова чуть-чуть мимо.
Несмотря на то, что по итогам первого тайма ударов в створ ворот от "Арсенала" мы не увидели, было очевидно, что в первом тайме ЦСКА не владел весомым преимуществом. В начале второй 45-минутки дела у гостей стали и вовсе хуже. Кучаев в жёстком стыке всё с тем же Ткачёвым удостоился второй жёлтой карточки от главного арбитра встречи Сергея Лапочкина и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
Ганчаренко отреагировал сразу же, заменив Оланаре на Витиньо и отправив на разминку Алана Дзагоева. "Арсенал" перехватил мяч, стараясь больше играть первым номером. Моменты, тем не менее, продолжили появляться у обоих ворот. Чалов зарядил выше ворот с левого угла штрафной после паса в разрез от Головина, Кирилл Комбаров нанёс первый удар в створ ворот Акинфеева из штрафной - здесь Игорь легко зафиксировал несильный удар крайнего защитника.
Гонимые вперёд болельщиками и главным тренером хозяев Божовичем, метавшемся от своего тренерского кресла к бровке, туляки насели на ворота ЦСКА в концовке встречи. Кангва сделал скидку на Комбарова, который вновь проверил внимательность Акинфеева. Голкипер армейцев со второй попытки зафиксировал этот непослушный мяч. Через пару минут и Игорь был бессилен. Чаушич в касание из-за пределов штрафной нанёс точный удар в дальний угол ворот гостей и заставил взреветь стадион от восторга - "Арсенал" вышел вперёд!
За оставшиеся десять минут у ЦСКА, обессиленного удалением Кучаева, не получилось создать что-то грозное у ворот Габулова, несмотря на освежение атаки в лице Жемалетдинова и Миланова. Туляки снова с минимальным счётом обыграли грозного соперника и переместились на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. Армейцы же упустили свой шанс подобраться к лидерам чемпионата. Забив всего один мяч в последних пяти играх первенства страны, ЦСКА держится на расстоянии в три очка от "Зенита" и "Локомотива" перед их очной встречей.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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