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Виктор Гончаренко досрочно завершил флеш-интервью после поражения от "Арсенала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол" заявил, что "армейцы" не заслужили поражения в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1).

- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

- Фол Кучаева действительно заслуживал второй жёлтой карточки?

- Нет, конечно.

- Если бы не это удаление, ЦСКА...

- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении! - сказал тренер и досрочно завершил флеш-интервью.
Теги: Гончаренко ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 21:45
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21
(6)
№21 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ты видимо такой же недалекий. надо задавать вопросы про игру.а не про один момент.

а ты когда последний раз видел игру у цска?там даже спрашивать не о чем,поэтому он и бесится,что там вспомнить нечего,ты много моментов у цска вспомнишь?

Цитата: Skyline
пока на тв работают такие дауны не будет хорошей аудитории у нашего футбола

аудитории не будет когда играют в автобус и нет зрелища,а то что аналитики и комментаторов нет,тут согласен полностью,но это решается откл звука))
Регистрация: 3.08.2016
№20 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:42) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: Skyline
а я поддержу Гончаренко.
что за говно нам пытаются продать на платной основе? половина стадионов говно и качество трансляций оттуда такое же. комментаторы один хуже другого. и вот такие дебильные журналисты. господа. а за что платить?
журналист конченный идиот

Ага.. Генка орлов и подгорелов лучшие епти.. А кто хозяин матч тв.. ? А спонсор гамнана твоей майке
Найди связь joy

эй ты подюбочная соска. марш на рабочее место .соси не отвлекайся и стучать не забывай прошмандовка

Цитата: Frankenstein
Цитата: Skyline
а я поддержу Гончаренко.
что за говно нам пытаются продать на платной основе? половина стадионов говно и качество трансляций оттуда такое же. комментаторы один хуже другого. и вот такие дебильные журналисты. господа. а за что платить?

Вите то бульбашу по барабану,он обосрал и уехал в свою страну,а это наш чемпионат какой бы он не был,да и не прав он со своим психозом,Арсенал играл с позиции силы практически всю игру,кроме стартового отрезка

ты видимо такой же недалекий. надо задавать вопросы про игру.а не про один момент.
пока на тв работают такие дауны не будет хорошей аудитории у нашего футбола


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№19 Написал: legion СПБ (Сегодня, 22:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да собственно в чем виноват Гончаренко?В том, что каждый год команду опускает на деньги господин хозяин?Или в том,что купить российского игрока сложнее чем этого огромного негра?
Кони в ауте...ищите себе спонсора в Австралии.
Регистрация: 20.10.2017
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а я поддержу Гончаренко.
что за говно нам пытаются продать на платной основе? половина стадионов говно и качество трансляций оттуда такое же. комментаторы один хуже другого. и вот такие дебильные журналисты. господа. а за что платить?

Вите то бульбашу по барабану,он обосрал и уехал в свою страну,а это наш чемпионат какой бы он не был,да и не прав он со своим психозом,Арсенал играл с позиции силы практически всю игру,кроме стартового отрезка
Регистрация: 3.08.2016
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а я поддержу Гончаренко.
что за говно нам пытаются продать на платной основе? половина стадионов говно и качество трансляций оттуда такое же. комментаторы один хуже другого. и вот такие дебильные журналисты. господа. а за что платить?
журналист конченный идиот

Ага.. Генка орлов и подгорелов лучшие епти.. А кто хозяин матч тв.. ? А спонсор гамнана твоей майке
Найди связь joy
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: ПавКо
зря Гончаренко сейчас показывает нутро... ведь пока никто его НЕ держит, с молодежью все более чем прозрачно - Не хотишь-Не работай wink
- у ГВК есть еще зима... ЖДЕМ-с!

Онопку скоро выпускать будете. Ждите.

joy joy joy
Регистрация: 15.08.2013
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
а я поддержу Гончаренко.
что за говно нам пытаются продать на платной основе? половина стадионов говно и качество трансляций оттуда такое же. комментаторы один хуже другого. и вот такие дебильные журналисты. господа. а за что платить?
журналист конченный идиот


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (6)

Правильно сказал коментатор про хоккейный прием. Васин с зенитом точно также Кокорина завалил. Гончаренко что , тренирует их силовые приемы применять?
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
зря Гончаренко сейчас показывает нутро... ведь пока никто его НЕ держит, с молодежью все более чем прозрачно - Не хотишь-Не работай wink
- у ГВК есть еще зима... ЖДЕМ-с!

Онопку скоро выпускать будете. Ждите.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
двоих игроков в одном эрпизоде снес Кучаев,Гончаренко нужно чаще фары протирать,или по его мнению игрока цска вообще не должны удалять?так кончилось то время вместе с чемоданчиками,теперь чемоданчики заносят только в направление Альфа Банка, Витя)
Регистрация: 3.08.2016
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Честно говоря и вопросы из серии " а что ,если..." ,тавтология у журналистов не есть показатель хорошего уровня. Ну и от Ганчаренко удивительно увидеть такой пассаж.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
нервишки шалят, прям как у григоряна


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№9 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Викторис
Психанул

Психанешь здесь, к Гинеру идти на аудиенцию не самогонку жрать. По окончанию. сезона Гинер не тока зарплату не выдаст Гончаренко, тот в кассу останется должен ))


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:06) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fabrikator за ЦСКА
Вот и я спрашиваю - какова стратегия клуба, что скажет Гиннер? Когда будут деньги, где большое интервью? Встречи с болельщиками будут?

Цитата: fabrikator за ЦСКА
Вот и я спрашиваю - какова стратегия клуба, что скажет Гиннер? Когда будут деньги, где большое интервью? Встречи с болельщиками будут?

Хорошего вам настроения.. Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и я спрашиваю - какова стратегия клуба, что скажет Гиннер? Когда будут деньги, где большое интервью? Встречи с болельщиками будут?
Регистрация: 26.09.2010
№6 Написал: Викторис (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Психанул
Регистрация: 8.04.2017
№5 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
А почему он желтой не заслужил по его мнению?
Или повторы не смотрел? Там же 100% желтая.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Сгорел физрук.. А выепонов то было.. Езжай картоху в погреб спускай..
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:55) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: HM2018
Поплыл Ганчаренко ))))

Он попал в перестройку команды. Это нужно пережить. Выводы по окончанию сезона.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:54) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
зря Гончаренко сейчас показывает нутро... ведь пока никто его НЕ держит, с молодежью все более чем прозрачно - Не хотишь-Не работай wink
- у ГВК есть еще зима... ЖДЕМ-с!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:49) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Поплыл Ганчаренко ))))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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