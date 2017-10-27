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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко досрочно завершил флеш-интервью после поражения от "Арсенала"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол" заявил, что "армейцы" не заслужили поражения в матче чемпионата России против "Арсенала" (0:1).
- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.
- Фол Кучаева действительно заслуживал второй жёлтой карточки?
- Нет, конечно.
- Если бы не это удаление, ЦСКА...
- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении! - сказал тренер и досрочно завершил флеш-интервью.
- Удаления всегда меняют ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.
- Фол Кучаева действительно заслуживал второй жёлтой карточки?
- Нет, конечно.
- Если бы не это удаление, ЦСКА...
- Мы крутимся вокруг удаления. Кроме удаления были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса - все об удалении! - сказал тренер и досрочно завершил флеш-интервью.
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