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СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету

"Фенербахче" обратился в "Зенит" с предложением о выкупе контракта защитника Луиша Нету, который выступает в турецком клубе на правах аренды, сообщает Fotospor.

Стамбульская команда предложила за португальца € 1,5 млн, однако сине-бело-голубые ответили отказом и хотят за Нету € 2,5 млн. Клубы продолжают переговоры по игроку.
Теги: Нету Фенербахче Зенит Трансферы
Сегодня, 22:34
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