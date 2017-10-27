СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету

"Фенербахче" обратился в "Зенит" с предложением о выкупе контракта защитника Луиша Нету, который выступает в турецком клубе на правах аренды, сообщает Fotospor.Стамбульская команда предложила за португальца € 1,5 млн, однако сине-бело-голубые ответили отказом и хотят за Нету € 2,5 млн. Клубы продолжают переговоры по игроку.