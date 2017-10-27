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"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью

"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

10 тур

"Майнц" - "Айнтрахт" Ф 1:1

Голы : Белл, 37 (авто.), Сердар, 71

"Майнц": Центнер, Донати, Брозински, Диалло, Белл, Гбамин, Латца, Фрай (Сердар, 57), Эцтунали (Фишер, 83), Муто (Кодро, 87), Бласис

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Виллемс, Фалетт, Абрахам, Сальседо, Вольф, Гачинович (Гузман, 85), Боатенг, Штендера (Русс, 88), Аллер, Ребич (Блум, 74)

Предупреждения: Абрахам, 60, Виллемс, 88
Теги: Майнц Айнтрахт
Вчера, 23:29
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