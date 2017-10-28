Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"ПСЖ" благодаря дублю Кавани разгромил "Ниццу"

Чемпионат Франции

11 тур

"ПСЖ" - "Ницца" 3:0

Голы: Кавани, 3, 31, Бонфим, 52 (авто.)

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Силва, Кимпембе, Рабио (Чельсо, 66), Верратти, Дракслер, Мария, Кавани (Моура, 85), Мбаппе (Пасторе, 80)

"Ницца": Кардинал, Жалле, Маршан, Бонфим, Марлон, Бюрнер, Лусамба, Лис-Мелу (Сент-Максимен, 78), Снейдер, Менди (Тамез, 66), Балотелли (Плеа, 72)
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 00:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.