Венсан Компани близок к возвращению в общую группу

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Вчера, 23:45
ЦСКА выдал худший первый круг со времен Зико (2)
ЦСКА выдал худший первый круг со времен Зико (2)
Вчера, 23:29
"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью
"Майнц" и "Айнтрахт" сыграли вничью
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Горан Чаушич: конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами (2)
Горан Чаушич: конечно, для "Арсенала" было бы лучше брать очки в матчах с прямыми конкурентами (2)
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Виктор Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения (7)
Виктор Гончаренко: ЦСКА не заслуживал поражения (7)
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Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар" (2)
Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар" (2)
Вчера, 22:34
СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету (2)
СМИ: "Фенербахче" хочет выкупить у "Зенита" Луиша Нету (2)
Вчера, 22:29
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Александр Гришин: ЦСКА надо собраться и хорошо сыграть с "Базелем" в Лиге чемпионов (4)
Вчера, 22:17
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Виктор Гончаренко жестко поговорил с Виктором Васиным в перерыве матча с "Арсеналом" (5)
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Миодраг Божович: выиграли у ЦСКА за счёт борьбы
Вчера, 21:36
Ошибки молодости. ЦСКА уступил Туле из-за удаления Кучаева (8)
Ошибки молодости. ЦСКА уступил Туле из-за удаления Кучаева (8)
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"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА (105)
"Арсенал" в Туле с минимальным счетом обыграл ЦСКА (105)
Вчера, 21:05
Юрий Белоус: "Спартаку" в Ростове легко не будет (1)
Юрий Белоус: "Спартаку" в Ростове легко не будет (1)
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Гильерме: Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему (3)
Гильерме: Дзюба не оказался в "Локомотиве"? Все к лучшему (3)
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Победитель ЧМ-2018 получит 38 миллионов долларов
Победитель ЧМ-2018 получит 38 миллионов долларов
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На матч Россия - Аргентина уже продано 30 тысяч билетов (5)
На матч Россия - Аргентина уже продано 30 тысяч билетов (5)
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На "Волгоград Арене" установили светодиодные экраны
На "Волгоград Арене" установили светодиодные экраны
Вчера, 19:08
Центр спорта и образования "Чертаново" планирует дополнительно построить крытый футбольный манеж (1)
Центр спорта и образования "Чертаново" планирует дополнительно построить крытый футбольный манеж (1)
Вчера, 19:01
Прокуратура Чечни не нашла фактов принудительного посещения студентами матчей "Ахмата" (23)
Прокуратура Чечни не нашла фактов принудительного посещения студентами матчей "Ахмата" (23)
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"Арсенал " - ЦСКА: стартовые составы команд (39)
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Александр Зуев не сыграет со "Спартаком" по условиям контракта (6)
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Матч "Милан" - "Ювентус" будут смотреть 730 миллионов человек (1)
Матч "Милан" - "Ювентус" будут смотреть 730 миллионов человек (1)
Вчера, 16:43
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
Джанни Инфантино: ФИФА и Россия очень близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018
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Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
Вадим Храповицкий: то, что Лунев готов играть - это, конечно, хорошо для "Зенита" и плохо для "Локомотива" (1)
Венсан Компани близок к возвращению в общую группу
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани близок к возвращению в общую группу команды, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил, что у бельгийца мышечная травма и он вернется через 10 дней.
Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил, что у бельгийца мышечная травма и он вернется через 10 дней.
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