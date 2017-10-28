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Венсан Компани близок к возвращению в общую группу

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани близок к возвращению в общую группу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил, что у бельгийца мышечная травма и он вернется через 10 дней.
Сегодня, 02:58
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