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Дмитрий Баринов: "Зениту" я сразу сказал нет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в преддверии игры 15-го тура чемпионата России против "Зенита" сообщил, что мог оказаться в московском "Динамо".

– Из "Сатурна" вас могли взять "Динамо" и "Зенит". Почему выбрали "Локомотив"?

– Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до "Щелковской", а оттуда и до дома? "Зениту" я сразу сказал нет. И так в родным местах почти не бывал, а тут Питер. А "Динамо" меня уже брало – в "Локомотив" еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.

– С кем подружились?

– В клубе сошелся с Сашей Ломакиным – он сейчас в аренде в "Енисее" из "Урала". Еще с Миранчуками. В интернате братья часто дрались – но так, по-дружески. Поколотит один другого, а через минуту уже обнимаются.

СЭ
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 06:37
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 08:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
как ,чудь, что так зенит звал, а я гордо отказался! это который уже по счету? все такие ярые пацеоты!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 07:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сказал бы честно, попал в Зенит - сидел бы на лавке. 2-3 года, пока не решил бы уйти в аренду в др. клуб.
В Зените куда более мастеровитые сидят на лавке.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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