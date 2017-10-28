Дмитрий Баринов: "Зениту" я сразу сказал нет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в преддверии игры 15-го тура чемпионата России против "Зенита" сообщил, что мог оказаться в московском "Динамо".– Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до "Щелковской", а оттуда и до дома? "Зениту" я сразу сказал нет. И так в родным местах почти не бывал, а тут Питер. А "Динамо" меня уже брало – в "Локомотив" еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.– В клубе сошелся с Сашей Ломакиным – он сейчас в аренде в "Енисее" из "Урала". Еще с Миранчуками. В интернате братья часто дрались – но так, по-дружески. Поколотит один другого, а через минуту уже обнимаются.