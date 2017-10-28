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Александр Бубнов: "Ростов" в матче со "Спартаком" может удивить

Известный эксперт Александр Бубнов - о предстоящем матче РФПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

"Тяжело найти объяснение, почему "Ростов" после 7 тура шел третьим, а сейчас – одиннадцатый. Кучук строит игру от обороны, команда часто играет вничью, но вдруг все посыпалось. 8 матчей команда не выигрывает и падает все ниже. Еще более странно, что «Ростов» начал терять очки на своем поле, чего раньше не происходило. Также есть большие проблемы с организацией игры в атаке. Ведущие форварды ушли, заменить их не получилось.

Но это не означает, что "Спартак" легко победит. "Ростов" всегда серьезно настраивается на "Спартак", в их составе много бывших игроков красно-белых. Если "Спартак" сыграет так же, как против Нальчика в первом тайме, то проблемы точно будут. Каррере важно настроить игроков соответствующим образом, еще раз донести мысль, что команда может остаться без Лиги чемпионов, если будет терять очки в РФПЛ.

Поставил на победу "Спартака" исходя из ситуации на сегодняшний день, но "Ростов" может удивить. Вспомнить даже матч прошлого сезона, когда ростовчане разгромили чемпионский "Спартак" со счетом 3:0. И все-таки команда Карреры должна побеждать. "Ростов" на неделе провел очень сложный матч в Кубке России. В отличие от москвичей он играл основой и провел 120 минут. Прогноз – 1:2", - передает слова Бубновы Sportbox
Теги: Бубнов Ростов Спартак
Сегодня, 06:42
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(1)
№2 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 08:39) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Дерним АНТИнародников
Регистрация: 4.02.2011
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 08:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Только победа!


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Регистрация: 10.03.2009
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