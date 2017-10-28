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Андрей Червиченко: можно уже говорить, что "Спартак" выиграет Кубок России

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко уверен в том, что красно-белые завоюют Кубок России.

"Можно уже сейчас говорить о том, что "Спартак" выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников.

Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок" – цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 06:48
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6
(1)
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди накуй, тварюга angry
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 08:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
а мне кажется червь болеет за спартак!
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 07:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!!!
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 07:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Уйди, человек-г.вно.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 07:40) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот жеж неугомонный .. smiley
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 06:55) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сглазить пытается...) хитёр бобёр
Регистрация: 20.10.2008
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