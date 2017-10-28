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Валерий Карпин: не вижу ничего общего в работе Карреры и Конте

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказался о работе итальянских тренеров Массимо Карреры и Антонио Конте.

– Если ехать на стажировку, то к кому?

– У Гвардиолы уже был. Сейчас поехал бы к Симеоне или Конте. Гвардиола – атака, ради атаки он ставит на карту все, любит и умеет это делать. Аргентинец с итальянцем – первоклассная организация обороны и игры без мяча. Эти трое – самые яркие из тех, у кого можно поучиться.

– Один соратник Конте, между прочим, работает в Москве. И ездить никуда не надо.

– Да, но ничего общего у Конте и Карреры с точки зрения построения игры не вижу. Антонио в «Челси» всегда играет в три центральных защитника. Так же было в «Ювентусе», только там 5–3–2, а сейчас 5–4–1.

– Каррера тоже использует трех центральных.

– Иногда. Конте – всегда. Попробовал в начале прошлого сезона сыграть в 4 защитника – оказался на грани увольнения. К пятому туру вернул знакомую схему – «Челси» стал чемпионом.

– Но при этом Конте работал там, где у него под рукой всегда было три центральных защитника. Про Карреру такое можно сказать с оговоркой.

– Вот как раз у Конте в центре часто играют номинальные крайние защитники. Любой крайний с определенным уровнем и ростом вполне может сыграть в центре, как тот же Макеев. Но только при схеме в три, а не в два. Поэтому не думаю, что «Спартак» должен сетовать на нехватку игроков обороны.

Матч ТВ
Теги: Карпин Каррера
Сегодня, 07:54
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:33) #
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Зато видно много общего в работе Карпина и физрука
Регистрация: 26.08.2010
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