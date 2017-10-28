Валерий Карпин: не вижу ничего общего в работе Карреры и Конте

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказался о работе итальянских тренеров Массимо Карреры и Антонио Конте.– У Гвардиолы уже был. Сейчас поехал бы к Симеоне или Конте. Гвардиола – атака, ради атаки он ставит на карту все, любит и умеет это делать. Аргентинец с итальянцем – первоклассная организация обороны и игры без мяча. Эти трое – самые яркие из тех, у кого можно поучиться.– Да, но ничего общего у Конте и Карреры с точки зрения построения игры не вижу. Антонио в «Челси» всегда играет в три центральных защитника. Так же было в «Ювентусе», только там 5–3–2, а сейчас 5–4–1.– Иногда. Конте – всегда. Попробовал в начале прошлого сезона сыграть в 4 защитника – оказался на грани увольнения. К пятому туру вернул знакомую схему – «Челси» стал чемпионом.– Вот как раз у Конте в центре часто играют номинальные крайние защитники. Любой крайний с определенным уровнем и ростом вполне может сыграть в центре, как тот же Макеев. Но только при схеме в три, а не в два. Поэтому не думаю, что «Спартак» должен сетовать на нехватку игроков обороны.