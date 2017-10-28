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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Баринов: Денисов – спокойный, но всегда будет отстаивать правду
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал свое мнение о характере партнера по команде Игоря Денисова.
– Ваш бывший одноклубник Николай Кипиани год назад говорил: «Баринов не уступает Денисову». Сейчас можете сказать о себе так же?
– Денисов сейчас наш лидер в центре поля. С Тарой (Тарасовым – Прим. А.М.) у него лучшая связка. А я стараюсь вообще никогда никому не уступать, будь мне 20 лет, а сопернику – 30 или 35. Всегда иду до конца. Извинюсь, если не прав, но это футбол, жесткий вид спорта. Надо доказывать свое место в составе. А станешь оббегать всех вокруг – все и закончится, никто тебе играть не даст. У меня хватало таких случаев в первой команде «Локомотива»: ударил кому-то старшему по ноге, а он начинает: «Да ты кто такой тут, борзый?»
– Надеюсь, вы не про Игоря Денисова.
– С первого дня мы в прекрасных отношениях, Игорь дает советы. Спокойный человек, но всегда будет отстаивать правду, если уверен в ней. А Тарасов – настоящий друг по жизни. О какой помощи его ни попроси, сделает все, что в его силах. Недавно Тара пробивал через знакомых, чтобы сделать мне скидку на машину.
– На Зобнина в «Динамо» Денисов орал матом. С вами Игорь так же суров?
– На тренировках Гарик обычно спокоен. А вот если в игре что-то не то сделаешь – может крикнуть, что в голову взбредет. Но чаще всего – объясняет. На меня и Палыч часто орет, когда я на бровке, – сказал Баринов.
– Ваш бывший одноклубник Николай Кипиани год назад говорил: «Баринов не уступает Денисову». Сейчас можете сказать о себе так же?
– Денисов сейчас наш лидер в центре поля. С Тарой (Тарасовым – Прим. А.М.) у него лучшая связка. А я стараюсь вообще никогда никому не уступать, будь мне 20 лет, а сопернику – 30 или 35. Всегда иду до конца. Извинюсь, если не прав, но это футбол, жесткий вид спорта. Надо доказывать свое место в составе. А станешь оббегать всех вокруг – все и закончится, никто тебе играть не даст. У меня хватало таких случаев в первой команде «Локомотива»: ударил кому-то старшему по ноге, а он начинает: «Да ты кто такой тут, борзый?»
– Надеюсь, вы не про Игоря Денисова.
– С первого дня мы в прекрасных отношениях, Игорь дает советы. Спокойный человек, но всегда будет отстаивать правду, если уверен в ней. А Тарасов – настоящий друг по жизни. О какой помощи его ни попроси, сделает все, что в его силах. Недавно Тара пробивал через знакомых, чтобы сделать мне скидку на машину.
– На Зобнина в «Динамо» Денисов орал матом. С вами Игорь так же суров?
– На тренировках Гарик обычно спокоен. А вот если в игре что-то не то сделаешь – может крикнуть, что в голову взбредет. Но чаще всего – объясняет. На меня и Палыч часто орет, когда я на бровке, – сказал Баринов.
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