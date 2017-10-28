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Динияр Билялетдинов: козырь "Локомотива" - в организации игры и в быстрых контратаках

Экс-хавбек "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался относительно предстоящего матча железнодорожников с "Зенитом" в 15-м туре РФПЛ.

- В чем козырь "Локомотива" в матче с "Зенитом"?

- В организации игры и в быстрых контратаках. Даже нет, не в контратаках, а именно атаках! Думаю, "Зенит" будет увлекаться нападением, поэтому "Локомотив" получит преимущество в скоростных выпадах.

- "Зенит" наверняка окажет серьезное и систематическое давление на оборону "железнодорожников". Выдержат ли гости?

- Думаю, да. А с чего им не выдержать? У "Локомотива" неплохая оборона, по перемещениям защитников видно, какая серьезная работа ведется в этом направлении. Обратите внимание - "Локомотив" практически не позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот. Словом, "Зениту" будет очень непросто преодолевать такое сопротивление.

Спорт день за днем
Теги: Билялетдинов Д. Локомотив
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:02) #
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Учтя опыт игры с ЦСКА Зенит выиграет
Регистрация: 26.01.2017
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