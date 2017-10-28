Динияр Билялетдинов: козырь "Локомотива" - в организации игры и в быстрых контратаках

Экс-хавбек "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался относительно предстоящего матча железнодорожников с "Зенитом" в 15-м туре РФПЛ.- В организации игры и в быстрых контратаках. Даже нет, не в контратаках, а именно атаках! Думаю, "Зенит" будет увлекаться нападением, поэтому "Локомотив" получит преимущество в скоростных выпадах.- Думаю, да. А с чего им не выдержать? У "Локомотива" неплохая оборона, по перемещениям защитников видно, какая серьезная работа ведется в этом направлении. Обратите внимание - "Локомотив" практически не позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот. Словом, "Зениту" будет очень непросто преодолевать такое сопротивление.