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Губернатор: подготовка Калининграда к ЧМ-2018 опасений не вызывает

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал строительств стадиона к ЧМ-2018 в России.

"Что касается Министерства по чрезвычайным ситуациям, то в этом смысле мы не переживаем, все в общем закрыто и надежно охраняется. Уже поступила партия новой техники, и регион рассчитывает на получение информационного оборудования, которое хорошо себя зарекомендовало в ходе проведения Кубка конфедераций 2017.

Уже завершаются процедуры по выбору подрядчика по внедрению системы в том районе, уже частично подготовлена соответствующая инфраструктура, до момента проведения чемпионата там все работу уже должны быть завершены.

Подготовка области к чемпионату мира в целом находится на удовлетворительном уровне, каких-то особых переживаний у нас нет", - цитирует Алиханова ТАСС.
Сегодня, 08:58
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