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"Зенит" отказался оставить Луиша Нету в "Фенербахче" за 1,5 млн евро

"Зенит" отклонил предложение "Фенербахче" о выкупе контракта защитника Луиша Нету за €1,5 млн, передает "ТАСС".

Сообщается, что "Зенит" готов продать права на 29-летнего португальца, выступающего за турецкий клуб на правах аренды, за €2,5 млн.

Напомним, срок аренды Нету в "Фенербахче" рассчитан до конца сезона.
Теги: Зенит Нету Трансферы
Сегодня, 09:19
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:50) #
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Как защитник слабоват
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луиша надо обратно забирать, пригодится, да и свой он уже...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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