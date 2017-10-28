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Дмитрий Баринов: моя мечта – уехать в Европу, хочется познать другой футбол

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" рассказал, что в будущем хотел бы перейти в европейский чемпионат.

– Вы хотите поиграть в Европе? Помню, говорили об английской премьер-лиге...

– Сейчас я футболист "Локомотива" и рад этому. Но моя мечта – уехать. В перспективе, когда поступит подходящее предложение. Это может быть не топовая команда, пусть даже за выживание борется. Просто хочется познать другой футбол, и чтобы было интересно.

– К Слуцкому в "Халл Сити" перешли бы?

– Если бы такая возможность была – да. Поехал бы, - передает слова игрока "СЭ".
Теги: Баринов
Сегодня, 09:47
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