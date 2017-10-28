Хосеп Гвардиола - о критике мяча: я верю свои игрокам больше, чем стандартам ФИФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пояснил свою критику в адрес мяча, который используется в Кубке английской лиги."Они принимают все решения и никого не спрашивают. Какой турнир, какое расписание, какое время игр, каким мячом играть. Мой комментарий не был абсолютно критиканским. Для меня этот мяч был не очень хорош только потому, что я услышал это от своих игроков. Журналисты написали, что я ошибался – но они же не игроки и не знают, что это за мяч. Это все исходило от игроков, вот и все. Но мы будем играть этим мячом в Лестере, никаких претензий.В этом турнире мы будем играть этим мячом, в другом – другим. Нас же никто не спрашивает об этом, ни ФИФА, ни УЕФА. Мы делаем то, что должны делать – пытаемся играть так хорошо, насколько это возможно. Все довольно просто.Я считаю, что они должны советоваться, особенно с игроками. Сегодня игроки и тренеры не оказывают никакого влияния на футбол. Мяч одобрен ФИФА? Хорошо, замечательно. Но я верю моим игрокам больше, чем стандартам ФИФА. Я вижу игроков каждый день. Я вижу, как движется этот мяч. Журналисты не могут судить об этом, потому что они и не притрагивались к этому мячу.Не скажу за игроков других команд, но в Лестере мы будем играть этим мячом. Если стандарты ФИФА говорят, что с ним все в порядке, то это значит, что точно так и есть. Никаких проблем", – заявил Гвардиола.В Кубке лиги используется мяч Mitre. Им играют во всех турнирах под эгидой Английской футбольной лиги, то есть в чемпионшипе, лиге 1 и лиге 2.