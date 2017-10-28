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Евгений Ловчев: "Спартак" победит, сегодняшний "Ростов", это не "Ростов" Бердыева

Эксперт Евгений Ловчев сделал свой прогноз на матч 15-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

"Думаю, "Спартак" победит. У команды уже начала налаживаться игра в атаке. Да, не смогли забить "Амкару", но это беда всех наших команд – проходить насыщенную оборону. А "Ростов" сегодняшний, это не "Ростов" Бердыева, где оборона была отлично отлажена.

Нынешняя команда любит атаковать, в защите будут появляться свободные зоны. Для быстрых форвардов "Спартака" это то, что надо. Поэтому думаю, что "Спартак" победит со счетом 2:0", - передает слова Ловчева "Советский спорт"
Теги: Ловчев Спартак Ростов
Сегодня, 10:22
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№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
2-0.. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 10:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Иди воруй маразматик
Регистрация: 4.02.2011
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Думаю, "Спартак" победит.
спортаг по традиции будет спасать очко


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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