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Евгений Ловчев: думаю, Манчини встряхнет Кокорина перед матчем с "Локомотивом"

Эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на центральный матч 15-го тура РФПЛ.

"Зенит" играет на своем поле, думаю, зрителей будет много. Тем более, мотивация выше некуда – принимают главного конкурента, да еще который их обошел в прошлом туре.

У семинского "Локомотива" боевой характер, но у команды проблемы с нападением. Забивают в основном со стандартов, либо Фернандеш хорошо штрафной исполнит. Скажу так, "Локо" не хватает стабильности в атаке. Да, неплохо смотрятся в середине поля Алексей Миранчук или Фернандеш, но у "Зенита" большой выбор качественных игроков в полузащите, они могут нейтрализовать лидеров "Локомотива".

Последние игры в чемпионате "Зенит" провел неважно, Кокорин тоже выглядел не лучшим образом. Думаю, Манчини его встряхнет перед таким матчем", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Зенит Локомотив
Сегодня, 10:59
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(0)
№3 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
А чем Кокорин играть хуже стал?Закрывают все зоны,Кокорин один из лучших на поле,постоянно ищет шанс.Это вопрос к полузащите,почему она стала играть хуже и не может снабдить нападающего хорошим пасом.

++++++++++++++У Ерохина запредельное количество брака!!!


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А чем Кокорин играть хуже стал?Закрывают все зоны,Кокорин один из лучших на поле,постоянно ищет шанс.Это вопрос к полузащите,почему она стала играть хуже и не может снабдить нападающего хорошим пасом.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:06) #
  • +2
  •  (4)

Учтя опыт игры с ЦСКА Зенит выиграет
Регистрация: 26.01.2017
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