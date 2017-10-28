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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрген Клопп: кажется, что "Манчестер Сити" станет чемпионом уже в январе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство в нынешнем сезоне английской премьер-лиги.
"Спросите, что об этом думает "Манчестер Сити" и Хосеп Гвардиола. Кажется, что они станут чемпионами уже в январе.
Дело не в том, чтобы играть одним или другим способом. Все дело заключается в том, чтобы играть правильным образом для конкретной команды. При этом надо уважать всех остальных соперников, команды которых тоже проделывают хорошую работу", - цитирует Клоппа "Газета.Ru" со ссылкой на французские СМИ.
"Спросите, что об этом думает "Манчестер Сити" и Хосеп Гвардиола. Кажется, что они станут чемпионами уже в январе.
Дело не в том, чтобы играть одним или другим способом. Все дело заключается в том, чтобы играть правильным образом для конкретной команды. При этом надо уважать всех остальных соперников, команды которых тоже проделывают хорошую работу", - цитирует Клоппа "Газета.Ru" со ссылкой на французские СМИ.
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