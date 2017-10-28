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Флорентино Перес: у "Реала" лучший тренер - Зинедин Зидан, а Роналду - наследник Ди Стефано

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что нынешняя команда мадридцев в настоящий момент является одной из самых сильных за всю историю.

"Футболисты "Реала" изменили историю, выиграв Лигу чемпионов два раза подряд.

У нас лучший тренер - Зинедин Зидан, а Криштиану Роналду - наследник Альфредо Ди Стефано. Великий капитан Серхио Рамос, а также лучшие игроки на каждой позиции" - цитирует Переса Marca.
Теги: Реал
Сегодня, 11:43
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