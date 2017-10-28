На улицах Москвы появились граффити, посвященные ЧМ-2018 (видео)

В Москве появились граффити, посвященное чемпионату мира 2018 года. Их можно увидеть на Никитском бульваре и улице Зацепский вал.На граффити изображены портреты футболистов и надпись "Ты в игре". Планируется, что полностью они будут закончены к 30 октября.