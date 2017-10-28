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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: в премьер-лиге сейчас нет команд, которых можно легко обыграть
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед игрой 15-го тура РФПЛ против «Амкара» похвалил защиту пермяков.
– В воскресенье «Урал» ждёт принципиальный матч – с пермским «Амкаром». Как-то отличается подготовка в зависимости от соперника?
– Конечно, мы изучаем соперника. И определённые коррективы вносим, чтобы не дать им нам забить. Также внимательно смотрим, как они действуют в обороне. Тем более что они последние пять матчей вообще не пропускают. Но, конечно, больше рассчитываем на свои силы, –
– «Амкар» – один из самых неудобных соперников в лиге.
– Сейчас вообще в премьер-лиге много неудобных – нет тех, кого можно легко обыграть. Даже «Зенит» и «Спартак», которые отличаются набором хороших футболистов, и то теряют очки в матчах с тем же «Анжи». «Амкар» же действует строго от обороны.
– Если посмотреть на таблицу чемпионата, то сейчас в лидерах две команды, которые играли в финале Кубка. Речь про «Локомотив» и «Урал».
– «Локомотив» по составу – команда очень хорошая. Я не вижу какой-то закономерности, что финалисты Кубка в лидерах. Просто «Локомотив» хорошо подготовился к сезону, мы тоже. От этого в большей степени зависит.
– После какого матча в этом сезоне вы поняли, что всё – команда на верном пути?
– Я никогда с верного пути не сворачиваю. Где ни работаю, у меня есть своя методика игровая, которую я использую. Именно поэтому молодые игроки всегда прогрессируют. Того же Смолова мы восстановили, Ерохин сейчас играет за сборную России, Подберёзкин в «Краснодаре».
– Вы поддерживаете идею ввести видеоповторы?
– Да, в случае с пенальти, взятием ворот и положением вне игры.
Источник: E1.ru
– В воскресенье «Урал» ждёт принципиальный матч – с пермским «Амкаром». Как-то отличается подготовка в зависимости от соперника?
– Конечно, мы изучаем соперника. И определённые коррективы вносим, чтобы не дать им нам забить. Также внимательно смотрим, как они действуют в обороне. Тем более что они последние пять матчей вообще не пропускают. Но, конечно, больше рассчитываем на свои силы, –
– «Амкар» – один из самых неудобных соперников в лиге.
– Сейчас вообще в премьер-лиге много неудобных – нет тех, кого можно легко обыграть. Даже «Зенит» и «Спартак», которые отличаются набором хороших футболистов, и то теряют очки в матчах с тем же «Анжи». «Амкар» же действует строго от обороны.
– Если посмотреть на таблицу чемпионата, то сейчас в лидерах две команды, которые играли в финале Кубка. Речь про «Локомотив» и «Урал».
– «Локомотив» по составу – команда очень хорошая. Я не вижу какой-то закономерности, что финалисты Кубка в лидерах. Просто «Локомотив» хорошо подготовился к сезону, мы тоже. От этого в большей степени зависит.
– После какого матча в этом сезоне вы поняли, что всё – команда на верном пути?
– Я никогда с верного пути не сворачиваю. Где ни работаю, у меня есть своя методика игровая, которую я использую. Именно поэтому молодые игроки всегда прогрессируют. Того же Смолова мы восстановили, Ерохин сейчас играет за сборную России, Подберёзкин в «Краснодаре».
– Вы поддерживаете идею ввести видеоповторы?
– Да, в случае с пенальти, взятием ворот и положением вне игры.
Источник: E1.ru
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