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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: в ЦСКА не какой-то внезапный кризис, увы, это объективная реальность
Известный эксперт Александр Бубнов дал оценку ситуации в столичном ЦСКА после поражения от "Арсенала" в премьер-лиге.
«По статусу «Арсенал» – не «Зенит», поэтому выйти на матч с ним с таким же эмоциональным зарядом, как на предыдущий с лидером, было очень сложно. При этом надо признать, что ЦСКА с первых минут неплохо двигался, делал подходы к чужой штрафной, но до по-настоящему серьёзных угроз воротам Габулова дело не дошло.
Почему так? Во-первых, хорош был «Арсенал», который в текущем сезоне вышел на новый уровень, стабилизировал игру, результативен и дома, и на выезде. Важную роль сыграло возвращение в строй Чаушича. Речь не только о победном голе, а о его связке с Бурчану в центре поля, которая является системообразующей, отвечает не только за разрушение, но и за созидание. «Арсенал» регулярно включал прессинг, активно задействовал фланги, а во втором тайме смог оказывать серьёзное давление на соперника, перестроившись (на правый фланг вышел Хагуш, Кирилл Комбаров сместился в центр) и получив численного преимущество. Тульский клуб не является для фаворитов раздражителем, чем регулярно пользуется, так как в данный момент мало им уступает по качеству игры. По крайней мере, на своём поле.
Во-вторых ЦСКА, держа в голове матч с «Базелем», провёл ротацию состава. Виктор Гончаренко оставил на скамейке Витинью и Марио Фернандеса, плюс к этому Понтус Вернблум пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек, а Дзагоев, хоть приехал в Тулу, очевидно, был не готов выйти на поле. Кадровый ресурс ЦСКА ограничен, а тут армейцы действовали разом без четверых ключевых игроков основного состава. Вдобавок проводили концовку встречи вдесятером.
Для ЦСКА наступили тяжёлые времена. Не думаю, что, окажись на месте Гончаренко другой специалист, при нём команда заиграла бы лучше. 2 гола в 8 матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы армейцев с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, – объективная реальность.
Само собой в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. «Базель» постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьётся. Впрочем, как в случае с «Зенитом», ЦСКА, думаю, соберёт силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для армейцев в контексте соперничества с «Бенфикой» за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы», - передает слова Бубнова Sportbox.
«По статусу «Арсенал» – не «Зенит», поэтому выйти на матч с ним с таким же эмоциональным зарядом, как на предыдущий с лидером, было очень сложно. При этом надо признать, что ЦСКА с первых минут неплохо двигался, делал подходы к чужой штрафной, но до по-настоящему серьёзных угроз воротам Габулова дело не дошло.
Почему так? Во-первых, хорош был «Арсенал», который в текущем сезоне вышел на новый уровень, стабилизировал игру, результативен и дома, и на выезде. Важную роль сыграло возвращение в строй Чаушича. Речь не только о победном голе, а о его связке с Бурчану в центре поля, которая является системообразующей, отвечает не только за разрушение, но и за созидание. «Арсенал» регулярно включал прессинг, активно задействовал фланги, а во втором тайме смог оказывать серьёзное давление на соперника, перестроившись (на правый фланг вышел Хагуш, Кирилл Комбаров сместился в центр) и получив численного преимущество. Тульский клуб не является для фаворитов раздражителем, чем регулярно пользуется, так как в данный момент мало им уступает по качеству игры. По крайней мере, на своём поле.
Во-вторых ЦСКА, держа в голове матч с «Базелем», провёл ротацию состава. Виктор Гончаренко оставил на скамейке Витинью и Марио Фернандеса, плюс к этому Понтус Вернблум пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек, а Дзагоев, хоть приехал в Тулу, очевидно, был не готов выйти на поле. Кадровый ресурс ЦСКА ограничен, а тут армейцы действовали разом без четверых ключевых игроков основного состава. Вдобавок проводили концовку встречи вдесятером.
Для ЦСКА наступили тяжёлые времена. Не думаю, что, окажись на месте Гончаренко другой специалист, при нём команда заиграла бы лучше. 2 гола в 8 матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы армейцев с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, – объективная реальность.
Само собой в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. «Базель» постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьётся. Впрочем, как в случае с «Зенитом», ЦСКА, думаю, соберёт силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для армейцев в контексте соперничества с «Бенфикой» за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы», - передает слова Бубнова Sportbox.
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