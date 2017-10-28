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Врач ЦСКА: сможет ли Фернандес сыграть с "Базелем"? Вопрос пока открыт

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии 27-летнего защитника армейцев Марио Фернандеса.

"У Марио сильный ушиб левого бедра, которое он получил в игре с "Зенитом", пришлось несколько раз удалять гематому.

Сможет ли он выйти на поле с "Базелем"? Вопрос пока открыт, у нас есть еще несколько дней до игры, будем решать ближе к матчу", - цитирует Керимова ТАСС.
Теги: ЦСКА Фернандес
Сегодня, 13:32
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