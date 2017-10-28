"Карат" при участии Андрея Аршавина не позволил "Астане" стать чемпионом за тур до финиша

"Кайрат" добился победы в выездном матче чемпионата Казахстана над "Астаной". Полузащитник гостей Андрей Аршавин отыграл весь матч и сделал голевую передачу в победном мяче.За тур до финиша у "Астаны" теперь 76 очков, у клуба из Алма-Аты - 75.