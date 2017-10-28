Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Карат" при участии Андрея Аршавина не позволил "Астане" стать чемпионом за тур до финиша

"Кайрат" добился победы в выездном матче чемпионата Казахстана над "Астаной". Полузащитник гостей Андрей Аршавин отыграл весь матч и сделал голевую передачу в победном мяче.

За тур до финиша у "Астаны" теперь 76 очков, у клуба из Алма-Аты - 75.

Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 13:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
"Карат" при участии Андрея Аршавина не позволил "Астане" стать чемпионом за тур до финиша...Админы вы за заголовками следите..
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.