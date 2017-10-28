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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Карат" при участии Андрея Аршавина не позволил "Астане" стать чемпионом за тур до финиша
"Кайрат" добился победы в выездном матче чемпионата Казахстана над "Астаной". Полузащитник гостей Андрей Аршавин отыграл весь матч и сделал голевую передачу в победном мяче.
За тур до финиша у "Астаны" теперь 76 очков, у клуба из Алма-Аты - 75.
За тур до финиша у "Астаны" теперь 76 очков, у клуба из Алма-Аты - 75.
Фотографии первой половины матча #АстанаКайрат pic.twitter.com/3go9QnK9Cv— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) October 28, 2017
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